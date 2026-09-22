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Paul - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Paul reikšmė:Angliška vardo Paulius versija. Vardas Paulius kilęs iš lotyniško žodžio paulus [= mažas].
Vardo Paul populiarumas
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