Kalendorius
Carolina
Vardo reikšmė: Itališka, ispaniška vardo Karolina versija. Vardas Karolina kilęs iš germaniško vardo Karl. Karl – iš germaniško kilmės žodžio karal [=asmuo, laisvas žmogus].
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