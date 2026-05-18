„Red Bull Tandemynės“ atskleidžia pilną sąstatą: teisėjaus Dakaro ir interneto žvaigždės, į upę skries garsiausias šalies keliautojas
Liepos 25 dieną Vilniuje vyksiančios „Red Bull Tandemynės“ pildosi ne tik savadarbiais dviračiais, bet ir ryškiais vardais. Organizatoriai atskleidė pilną renginio vedėjų ir teisėjų sąstatą – nuo Dakaro lenktynininko Roko Baciuškos iki ryškiausių turinio kūrėjų. Taip pat aiškėja ir pirmieji dalyviai: virš Neries dviračiu skries ir garsiausias Lietuvos keliautojas, kurio vardas kol kas laikomas paslaptyje.
(8)Red Bull Tandemynių lenktynės 2026-05-18
Į Lietuvą atveža dar neregėtą šou: savadarbiais dviračiais dalyviai skries per Nerį
Šią vasarą Vilniaus širdis – Baltasis tiltas ir Neris – taps starto ir finišo linija nutrūktgalviškiausiam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną Vilniaus miesto savivaldybė organizuos išskirtinį festivalį prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios „Red Bull Tandemynės“. Tai ekscentriškas dviračių šou ant vandens, jau spėjęs pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiantis Baltijos šalis. „Šiais metais Vilniaus globėjo šv.
Red Bull Tandemynių lenktynės 2026-05-18