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Užgeso garsaus aktoriaus gyvybė: vaidino legendiniame seriale

2026-10-17 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 12:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mirė amerikiečių aktorius Michael Forest, išgarsėjęs vaidmenimis serialuose „Žvaigždžių kelias“ („Star Trek“), „Saulėlydžio zona“ („The Twilight Zone“) ir režisieriaus Roger Corman filmuose. Jam buvo 97 metai.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Mirė amerikiečių aktorius Michael Forest, išgarsėjęs vaidmenimis serialuose „Žvaigždžių kelias“ („Star Trek“), „Saulėlydžio zona“ („The Twilight Zone“) ir režisieriaus Roger Corman filmuose. Jam buvo 97 metai.

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Kaip praneša „The Hollywood Reporter“, aktorius mirė trečiadienį, spalio 14 dieną, senjorų globos įstaigoje Sparks mieste, Nevados valstijoje. Apie jo mirtį pranešė artimas draugas James A. Brown.

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Išgarsėjo vaidmenimis žinomuose serialuose

Michael Forest per savo ilgą karjerą nusifilmavo daugybėje kino juostų ir televizijos serialų. Vienais ryškiausių jo darbų laikomi vaidmenys režisieriaus Roger Corman filmuose „Beast From Haunted Cave“ (1959), „Ski Troop Attack“ (1960) ir „Atlas“ (1960).

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1957 metais aktorius pirmą kartą bendradarbiavo su R. Corman, kai buvo pakviestas suvaidinti barbarą Zarko fantastiniame nuotykių filme „The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent“.

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Vėliau jis pasirodė siaubo filme „Beast From Haunted Cave“, kuriame įkūnijo vietinį gidą Gil Jackson. Vos baigęs filmuotis šioje juostoje, aktorius ėmėsi naujo vaidmens kariniame filme „Ski Troop Attack“.

Netrukus M. Forest išvyko į Atėnus, kur atliko pagrindinį vaidmenį filme „Atlas“.

1964 metais aktorius pasirodė populiaraus fantastinio serialo „Saulėlydžio zona“ („The Twilight Zone“) epizode „Black Leather Jackets“. Jame M. Forest įkūnijo vieną iš trijų motociklais važinėjančių brolių, atvykusių iš kitos planetos sunaikinti žmonijos.

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Tais pačiais metais jis nusifilmavo ir komiškame seriale „The Dick Van Dyke Show“, kuriame suvaidino buvusį Lauros, kurią įkūnijo Mary Tyler Moore, mylimąjį, tapusį kunigu.

Vis dėlto vienas įsimintiniausių aktoriaus pasirodymų įvyko 1967 metais, kai jis suvaidino graikų dievą Apoloną antrajame serialo „Žvaigždžių kelias“ („Star Trek“) sezone.

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Per gyvenimą įgarsino daugiau nei 500 filmų

Tikrasis aktoriaus vardas buvo Gerald Michael Charlebois. Jis gimė 1929 metų balandžio 17 dieną Harvey mieste, Šiaurės Dakotoje.

Dar vaikystėje su šeima persikėlė į Sietlą. Iš pradžių M. Forest svarstė galimybę tapti boksininku, tačiau jo gyvenimą pakeitė apsilankymas teatre, kur jis pamatė vaidinantį draugą. Būtent tuomet nusprendė siekti aktoriaus karjeros.

Jis studijavo Vašingtono universitete ir San Chosė valstybiniame universitete, o 1955 metais persikėlė į Los Andželą.

Ten pradėjo vaidinti teatre ir televizijoje, o aktorystės pamokose susipažino su režisieriumi Roger Corman, kuris vėliau pasiūlė jam pirmąjį vaidmenį savo filme.

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