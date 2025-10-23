Užfiksavo, kaip jaunas lietuvis palaiko savo komandą: vaizdui žodžių nereikia

Po neseniai vykusių rungtynių futbolo klubas „Pabradė“ socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino vaizdo įrašą, kuriame – itin mielas vaizdas.
Lietuviai neslepia susižavėjimo
Užfiksuotame įraše matyti, kaip ant suoliuko užlipęs komandos sirgalius, rankoje laikydamas megafoną, garsiai traukia skanduotę.
„Pabradiškiai, pabradiškiai, ei, ei!“, – nuoširdžiai skandavo jis.
Išvydę šį įrašą, internautai neslėpė susižavėjimo šiuo jaunuoliu.
„Viskas prasideda nuo vieno fano, po to antras, trečias ir taip toliau“, – komentavo vienas internautas.
„Pagarba bachūrui – nepasiduoti ir pareigą atlikti iki galo“, – žavėjosi kitas.
„Tik nenuleisk rankų ir greitai stovėsi ne vienas“, – pridūrė trečias.
