TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Užfiksavo, kaip jaunas lietuvis palaiko savo komandą: vaizdui žodžių nereikia

2025-10-23 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 12:55

Futbolo klubas „Pabradė“ pasidalino vaizdo įrašu, kuris pavergė ne vieno širdį – jame matyti, kaip vienas sirgalius nuoširdžiai palaiko savo komandą.  

FK „Pabradė“ sirgalius (nuotr. facebook.com)

2

Po neseniai vykusių rungtynių futbolo klubas „Pabradė“ socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino vaizdo įrašą, kuriame – itin mielas vaizdas.  

Lietuviai neslepia susižavėjimo 

Užfiksuotame įraše matyti, kaip ant suoliuko užlipęs komandos sirgalius, rankoje laikydamas megafoną, garsiai traukia skanduotę. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pabradiškiai, pabradiškiai, ei, ei!“, – nuoširdžiai skandavo jis.  

Išvydę šį įrašą, internautai neslėpė susižavėjimo šiuo jaunuoliu.  

„Viskas prasideda nuo vieno fano, po to antras, trečias ir taip toliau“, – komentavo vienas internautas.  

„Pagarba bachūrui – nepasiduoti ir pareigą atlikti iki galo“, – žavėjosi kitas.  

„Tik nenuleisk rankų ir greitai stovėsi ne vienas“, – pridūrė trečias.

 

 

