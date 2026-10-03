TV3 žinių tarnyboje – netikėti pokyčiai

Apie savo sprendimą ji pranešė socialiniuose tinkluose, kur pasidalijo jautria žinute ir padėkojo visiems, buvusiems šalia per šiuos metus.
Pokyčiai žinių tarnyboje
„Už gražias pabaigas ir už naujas pradžias!
Po beveik 15 metų atsisveikinu su TV3 žinių tarnyba.
Širdingas AČIŪ visiems, kurie lydėjo mane šiame kelyje. Kiek visko išmokom, atradom, patyrėm…
Tai niekada nebuvo tik darbas. Tai buvo tikra gyvenimo mokykla.
Myliu ir dar kartą apkabinu visus“, – rašė moteris socialiniame tinkle.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.