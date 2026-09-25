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Turtingas Kotrynos Starkienės kugelis nepalieka abejingų: atskleidė vieną svarbią taisyklę

2026-09-25 12:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 12:15
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Rudenį lietuvių stalus papuošia daugybė skirtingų bulvių patiekalų, tačiau bene mylimiausias yra kugelis. O kaip jį paruošti taip, kad šeimos nariai ar svečiai liktų nustebinti? Neatsivalgomo kugelio receptą Kotryna Starkienė išduos jau šį šeštadienį, TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Kotrynos burtai“.

Turtingas Kotrynos Starkienės kugelis nepalieka abejingų: atskleidė vieną svarbią taisyklę (nuotr. Organizatorių)

Rudenį lietuvių stalus papuošia daugybė skirtingų bulvių patiekalų, tačiau bene mylimiausias yra kugelis. O kaip jį paruošti taip, kad šeimos nariai ar svečiai liktų nustebinti? Neatsivalgomo kugelio receptą Kotryna Starkienė išduos jau šį šeštadienį, TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Kotrynos burtai“.

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„Bulvės turbūt yra universaliausia daržovė pasaulio virtuvėse. Prancūzai gamina nuostabiausią bulvių apkepą su riebia grietinėle, ispanai kepa gardžiausias „patatas bravas“, kurias patiekia nu aštriu padažu, japonai valgo bulvinius blynus, italai – gnocchi. Bet mes lietuviai, manau, turime skaniausius bulvinius patiekalus“, – sako K. Starkienė.

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O vienas mėgstamiausių, anot jos, yra kugelis: „Šį šeštadienį aš parodysiu savo kugelio versiją. Tai – „turtingas“ kugelis. Su daug kiaušinių, grietine, pienu, sviestu ir, žinoma, spirgučiais.“

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Žinoma, Kotryna bus paruošusi receptą ir smaližiams. Šįkart ji siūlys itin subtilaus skonio desertą!

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„Tai – baltame vyne keptos slyvos, kurių prisiskyniau pas Vytarą Radzevičių, kol... jo nebuvo namuose!“ – paslaptį išduoda K. Starkienė ir kviečia nepraleisti šio šeštadienio laidos.

Kugelis

Reikės:

2 kg šviežių bulvių;

600-700 g virtų bulvių;

didesnio svogūno;

150 ml pieno;

150 ml grietinėlės;

150 g sviesto;

4 kiaušinių;

2 šaukštų grietinės;

trijų gerų žiupsnių druskos.

Gaminimo eiga

Nuskuskite šviežias bulves ir supjaustykite nedideliais gabalėliais. Svogūną taip pat supjaustykite. Pieną su grietinėle supilkite į nedidelį puodą ir gerai pakaitinkite.

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Bulves trinkite kokteilinėje nedidelėmis porcijomis, kaskart įpildami šiek tiek karšto pieno ir grietinėlės mišinio. Kartu su viena iš bulvių porcijų sutrinkite ir svogūną. Čia svarbiausia nepersistengti plakant. Kokteilinę junkite trumpais impulsais ir tik tiek, kad bulvės susmulkėtų. Masė neturi būti visiškai glotni – tegul lieka šiek tiek rupesnė. Taip iškepęs kugelis turės daug malonesnę tekstūrą.

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Virtas bulves sutrinkite ir įmaišykite į žalių bulvių masę. Sviestą ištirpinkite ir supilkite į jau sutrintų bulvių masę. Sudėkite kiaušinius, grietinę, druską ir viską labai gerai išmaišykite. Kepimo formą gausiai ištepkite taukais arba sviestu ir supilkite paruoštą kugelio masę. Kepkite iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 2 valandas, kol paviršius gražiai apskrus, o vidus bus visiškai iškepęs.

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Šio kugelio paslaptis – bulvių neperplakti. Kokteilinė darbą labai pagreitina, tačiau bulves reikia trinti mažomis porcijomis, su karštu pieno ir grietinėlės mišiniu, ir labai trumpai. Masė turi likti šiek tiek rupi, o ne virsti visiškai vientisa bulvių tyre.

„Kotrynos burtai“ – šeštadieniais, 10 val. per TV3!

 

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