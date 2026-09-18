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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ne dzūkiška, o vengriška: Kotryna Starkienė savaitgalį kviečia virti kitokią grybienę

2026-09-18 13:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 13:35
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Kotryna Starkienė įsitikinusi – nėra geresnio rudens sezono atidarymo nei su grybiene! O būtent tokią kvapnią ir gardžią sriubą savaitgalio pietums ji pristatys šio šeštadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Kotrynos burtai“. Tiesa, vietoje tradicinės dzūkiškos grybienės Kotryna siūlys savo sriubai suteikti ne tokių įprastų vengriškų spalvų.

Kotryna Starkienė dalijasi receptais (Organizatorių nuotr.)

Kotryna Starkienė įsitikinusi – nėra geresnio rudens sezono atidarymo nei su grybiene! O būtent tokią kvapnią ir gardžią sriubą savaitgalio pietums ji pristatys šio šeštadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Kotrynos burtai“. Tiesa, vietoje tradicinės dzūkiškos grybienės Kotryna siūlys savo sriubai suteikti ne tokių įprastų vengriškų spalvų.

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Kaip pasakoja K. Starkienė, šioje sriuboje nebus nei bulvių, nei morkų, tik daug daug grybų.

„O geriausia tai, kad ją galite virti iš kokių tik norite grybų. Žinoma, skaniausia tuomet, kai gaminama su miško grybais“, – pataria ji.

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Tuo tarpu desertui laukia lengvai paruošiamas pyragas su vaisiais. Anot K. Starkienės, šis receptas puikiai tinka tais atvejais, kai namie likusių nektarinų ar persikų jau niekas nebenori valgyti. Tuomet belieka užmaišyti tešlą ir vos per kelias minutes pašauti pyragą kepti į orkaitę!

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„Beje, šioje laidoje taip pat pakviesiu į savo žolelių darželį bei papasakosiu, ką auginu ir kokiems tikslams. Susitikime šeštadienį“, – kviečia K. Starkienė.

Pyrago receptą pamatysite laidoje, o sriubos receptu Kotryna dalijasi jau dabar.

Grybų sriubai reikės:

nedidelio svogūno;

pusės kg šviežių grybų;

kelių šakelių šviežio čiobrelio;

100 ml baltojo vyno;

500 ml sultinio;

2 a.š. saldžiosios paprikos miltelių;

šaukšto pomidorų pastos;

šaukštelio garstyčių;

200 ml grietinėlės;

šaukšto miltų;

pusės citrinos sulčių;

šaukšto sojų padažo;

šviežių petražolių;

druskos.

Gaminimo eiga

Puode storu dugnu ištirpdau gabalėlį sviesto, pakepinu smulkiai supjaustytą svogūną ir suberiu nuvalytus grybus. Dedu čiobrelio šakeles ir troškinu, kol grybai tampa minkšti. Supilu vyną ir pakaitinu keletą minučių, kol dingsta aitrus alkoholio kvapas. Tuomet pilu sultinį ir sudedu likusius prieskonius, garstyčias, pomidorų pastą. Sriubą gerai išmaišau ir palieku virti ant vidutinės kaitros keliolikai minučių.

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Tuo tarpu į grietinėlę dedu miltus ir labai gerai išmaišau, kad neliktų gumuliukų. Kai sriuba jau beveik baigia virti, sumažinu kaitrą ir supilu grietinėlės ir miltų mišinį bei viską gerai išmaišau. Tuomet paverdu dar dešimt minučių, kad sriuba šiek tiek sutirštėtų. Pabaigoje supilu citrinos sultis, sojos padažą ir patiekiu gausiai pabarstytą smulkintomis petražolėmis. Skanaus!

„Kotrynos burtai“ – šeštadieniais, 10 val. per TV3!

 

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