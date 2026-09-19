Štai kas vyko M.A.M.A. apdovanojimuose prieš daugiau nei dešimtmetį: nostalgijos bomba – jau šiandien

Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos 2013-ųjų metų M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!
Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje renginio vairas patikėtas visada charizmatiškam Radistų duetui — Jonui Nainiui ir Rolandui Mackevičiui. Renginio metu žiūrovai išvys atkaklią žinomiausių šalies atlikėjų ir grupių kovą dėl prestižinių statulėlių.
Apdovanojimų transliacijoje netrūks intrigos pačiose įvairiausiose kategorijose:
Metų atlikėjos ir atlikėjo nominacijos: dėl geriausiųjų vardo varžėsi tokie vardai kaip Alina Orlova, Giedrė, GJan, Ieva Narkutė, Jurga, Andrius Mamontovas, Andrius Pojavis, Donatas Montvydas, Mantas Jankavičius bei Markas Palubenka.
Metų grupė ir popmuzika: tarp nominuotųjų rikiuojasi legendinė „Antis“, „Biplan“, „Leon Somov ir Jazzu“, „Liūdni slibinai“, „SEL“, „Pikaso“ bei „Pinup Girls“.
Metų proveržis: atkreipiamas dėmesys į tuometines kylančias žvaigždes — „Ba.“, „Kurak“, „Farel“ ir kitus.
Taip pat laidoje pamatysite, kam atiteko specialūs AGATA įvertinimai už grojamiausią metų kūrybą bei dainų autorystę.
Jau šį šeštadienį 19 val. kviečiame nepraleisti ypatingos „M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.