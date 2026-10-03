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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Seniai matyta Nomeda Marčėnaitė pasirodė viešumoje: dalyvavo išskirtiniame renginyje

2026-10-03 14:00 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-03 14:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Penktadienio vakarą „Litexpo“ parodų ir konferencijų centre įvyko 17-osios tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius’26“ atidarymo ceremonija. Po jos geriausi mugės menininkai, galerininkai, partneriai, mugės draugai ir bičiuliai rinkosi į šventinį vakarą, kuriame paminėtas ir Lietuvos meno galerininkų asociacijos 30-metis.

Penktadienio vakarą „Litexpo“ parodų ir konferencijų centre įvyko 17-osios tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius’26“ atidarymo ceremonija. Po jos geriausi mugės menininkai, galerininkai, partneriai, mugės draugai ir bičiuliai rinkosi į šventinį vakarą, kuriame paminėtas ir Lietuvos meno galerininkų asociacijos 30-metis.

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Nuo penktadienio ryto vertinimo komisija, kuriai vadovavo meno istorikas, kuratorius, Londono „Upė Foundation“ įkūrėjas ir vadovas Adomas Narkevičius, rinko 7 geriausias „ArtVilnius’26“ mugės galerijas, geriausią parodos menininką, geriausią jaunąjį menininką, geriausią mugės skulptūrą arba instaliaciją bei geriausią ekspoziciją.

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FOTOGALERIJA. „ArtVilnius’26“ atidarymo ceremonija

Komisijos darbe taip pat dalyvavo teisininkė, meno kolekcininkė, filantropė, Baltijos šalių meną ir kultūrą remiančio fondo „VV Foundation“ įkūrėja iš Latvijos Vita Liberte, kultūros vadybininkė, meno konsultantė, Lenkijos meno fondo „Krupa Art Foundation“ prezidentė dr. Katarzyna Młyńczak-Sachs, meno kritikė, kuratorė, Kauno nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė dr. Virginija Vitkienė ir menininkas Žilvinas Landzbergas.

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Geriausio „ArtVilnius’26“ menininko vardą už ypatingą išpuoselėtos medžio raižinio technikos ir žvilgančios kasdienybės grožio dermę komisija skyrė Laurai Selmistraitytei, kurią mugėje pristatė galerija „The Passenger“. Menininkei įteikta aukštosios parfumerijos prekės ženklų atstovo „Crème de la Crème“.

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„Nescafe Dolce Gusto“ prekės ženklo įsteigtą „Geriausios „ArtVilnius’26“ skulptūros prizą Vytautas Viržbickas, kurį pristatė galerija „Drifts“.

Advokatų kontoros „Cobalt“ įsteigta Geriausio jaunojo mugės menininko premija atiteko latvių menininkui Andriui Kaļiņins’ui.

Atidarymo vakare tradiciškai paskelbtos ir 7 geriausios „ArtVilnius’26“ galerijos. Komisijos nariai įvertino ryškias galerijų „Drifts“ ir „Vartai“ iš Vilniaus, Rygos galerijų TUR ir „ISSP Gallery“, Talino „Kogo Gallery“, Varšuvos galerijos HOS programas ir puikiai parengtas, apgalvotas ekspozicijas.

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Geriausia „ArtVilnius’26“ galerijos ekspozicija paskelbta galerijos iš Vienos „Christine König Galerie“ ekspozicija. Premiją šiai galerijai „premium“ baldų gamybos įmonė „Fitsout“.

Trijose pagrindinėse LITEXPO centro salėse ir lauke įsikūrė 70 meno galerijų ir institucijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius’26“ programos rengėjai ir kuratoriai mugės lankytojams parengė plačią diskusijų ir edukacijų programą.

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Edukacinė, nekomercinė „ArtVilnius’26“ Projektų zona šiais metais brėžia diagonalę nuo Vilniaus vakarų kryptimi ir sujungia trijų mums svarbių sostinių meno scenas. Parodos „Takas“ eksponatus lankytojai gali pamatyti LITEXPO lauke ir salėse.

Visas mugės dienas lankytojai galės rinkti jiems labiausiai patikusį menininką ir galeriją. „Art Vilnius’26“ žiūrovų rinktiniam menininkui ir rinktinei galerijai sekmadienį „ArtVilnius Talk“ studijoje bus įteiktos „Volfas Engelman“ premijos.

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Mugės savaitgalį taip pat vyks ekskursijos su menotyrininkais, edukacijos, meno leidinių pristatymai, tinklaveikos renginiai, veiks jaunojo kolekcininko stendas ir kultūros iniciatyvas pristatanti erdvė „ArtVilnius+“.

17-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’26“ šį savaitgalį vyksta Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Mugę organizuoja Lietuvos meno galerininkų asociacijos viešoji įstaiga „ArtVilnius“, finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mugės mecenatas – advokatų kontora COBALT, generalinis partneris – „EIKA Group“.

 

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