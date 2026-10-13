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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Renata Norvilė parodė, kokį grožį savo rankomis sukūrė rudeniui: štai kiek kainuoja

2026-10-13 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-13 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tai, kad Renata Norvilė yra ne tik talentinga atlikėja, bet ir kruopšti rankdarbių kūrėja, jau žino daugelis. Ne vienerius metus moteris gamina unikalius laikrodžius, vazas, padėkliukus, muilo gėles, yra išbandžiusi ir jasmonito liejimą. Tačiau atėjus rudeniui, kai namuose norisi kuo daugiau jaukumo, labiausiai žmonės graibsto Renatos kuriamas žvakes. Tiesa, moteris jas kuria ne viena, o kartu su savo partnere, menininke Elena Asmus.

Tai, kad Renata Norvilė yra ne tik talentinga atlikėja, bet ir kruopšti rankdarbių kūrėja, jau žino daugelis. Ne vienerius metus moteris gamina unikalius laikrodžius, vazas, padėkliukus, muilo gėles, yra išbandžiusi ir jasmonito liejimą. Tačiau atėjus rudeniui, kai namuose norisi kuo daugiau jaukumo, labiausiai žmonės graibsto Renatos kuriamas žvakes. Tiesa, moteris jas kuria ne viena, o kartu su savo partnere, menininke Elena Asmus.

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Socialiniuose tinkluose R. Norvilė su sekėjais ir klientais vis pasidalija savo rankdarbių nuotraukomis. Čia sunku nepastebėti moters kuriamų žvakių, kurios primena mažus meno kūrinius, o savo netikėtomis formomis kuria ypatingą jaukumą.

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Parodė naujus kūrinius

Neseniai Renata ir Elena savo kūrinių gerbėjams pristatė naujieną – rudenišką žvakių kolekciją. Paviešinusi vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt, rankdarbių kūrėja sulaukė didžiulio žmonių susidomėjimo. 

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Kaip atskleidė Renata, rudeniškų žvakių kainos svyruoja nuo 15 iki 25 eurų. 

Nors tokių žvakių gamyba reikalauja daug laiko ir pastangų, Renatai ir Elena šiame procese sunkiausia ne pats darbas, o atsisveikinimas su savo kūriniais.

„Kiekvieną gaminį mes taip išglostome, tiek daug meilės įdedame, kad po to net svarstome – ar pasidalinti su kitais, ar sau pasilikti“, – anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo R. Norvilė.

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Moterys kartu dirba jau apie metus. Tačiau kaip jos tapo ne tik puikiomis partnerėmis, bet ir artimomis bičiulėmis? Pasirodo, iš pradžių Elena buvo Renatos mokytoja.

„Eleną atradau per socialinius tinklus, kai man kilo klausimų dėl epoksido liejimo. Kadangi ji buvo stipriai pažengusi šioje srityje, kartais paklausdavau jos patarimų. Kaskart stebėdavausi, kaip žmogus geranoriškai dalijasi savo žiniomis ir idėjomis. Kartą man net gėda pasidarė, paprašiau nusipirkti pas ją mokymus, bet Elena atsakė, kad viską gali papasakoti ir be jų.

Taigi, ji buvo mano mokytoja. Tiesa, iš pradžių Elena gyveno užsienyje, tačiau galiausiai sugrįžo į Lietuvą. Kai pirmą kartą susitikome, iškart labai sulipome. Abi turime beribę fantaziją, tik gal trūksta laiko viską įgyvendinti“, – draugystės istorija yra pasidalijusi R. Norvilė.

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