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TV3 naujienos > Žmonės

Radži ypatinga proga parodė mylimą močiutę: skyrė jautrius žodžius

2026-09-26 09:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 09:32
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Dainininkas Radži Aleksandrovičius socialiniuose tinkluose gimtadienio proga pasveikino mylimą moterį – savo močiutę. Jis pasidalijo šeimos nuotraukomis bei jautriais žodžiais.

Dainininkas Radži Aleksandrovičius socialiniuose tinkluose gimtadienio proga pasveikino mylimą moterį – savo močiutę. Jis pasidalijo šeimos nuotraukomis bei jautriais žodžiais.

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Sveikinimą jis paviešino savo Facebook paskyroje.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Radži Aleksandrovičius

Parodė itin svarbią gyvenimo moterį

Ten vyras mylimai močiutei linkėjo:

„Močiute,

gražaus jubiliejaus!

Gyvenimo grožio ir sveikatos Tau! Linkiu, kad būtum sveika, stipri ir linksma, kad dar daug, daug metų būtum su mumis. Tegul Tavo gyvenimas būna kupinas meilės, laimės, gražių akimirkų ir šypsenų.

Tu esi mūsų grožis.

Linkiu, kad Dievas Tave saugotų, suteiktų Tau stiprybės, sveikatos ir daug gražių dienų.

Tegul Tau būna suteikta visa tai, ko trokšta Tavo širdis!

Sveikatos, laimės ir daug metų!“

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2026-09-26 09:49
Pagarba- Radziui! Esi saunuolis vyras ir grozio uztenka, o gal net per daug… ir talento ir visko uztenka. Esi tikrai apdovanotas Dievulio!
Bet.. tik vieno? Meiles moteriai galette duoti ar jau isdalines…. Grazu butu matyti jusu porele! Sorry, cia tikrai mano nuomone, nes siais laikais daug gyvena po viena, tiek vyrai tiek moterys! Sekmes Kas bebutu!
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