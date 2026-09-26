Radži ypatinga proga parodė mylimą močiutę: skyrė jautrius žodžius

Sveikinimą jis paviešino savo Facebook paskyroje.
Parodė itin svarbią gyvenimo moterį
Ten vyras mylimai močiutei linkėjo:
„Močiute,
gražaus jubiliejaus!
Gyvenimo grožio ir sveikatos Tau! Linkiu, kad būtum sveika, stipri ir linksma, kad dar daug, daug metų būtum su mumis. Tegul Tavo gyvenimas būna kupinas meilės, laimės, gražių akimirkų ir šypsenų.
Tu esi mūsų grožis.
Linkiu, kad Dievas Tave saugotų, suteiktų Tau stiprybės, sveikatos ir daug gražių dienų.
Tegul Tau būna suteikta visa tai, ko trokšta Tavo širdis!
Sveikatos, laimės ir daug metų!“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
Bet.. tik vieno? Meiles moteriai galette duoti ar jau isdalines…. Grazu butu matyti jusu porele! Sorry, cia tikrai mano nuomone, nes siais laikais daug gyvena po viena, tiek vyrai tiek moterys! Sekmes Kas bebutu!