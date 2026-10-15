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TV3 naujienos > Žmonės

Prisimenate Pūgžlį iš „Adamsų šeimynėlės“? Štai kaip jis atrodo dabar

2026-10-15 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-15 15:25
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Kultiniame filme „Adamsų šeimynėlė“ (angl. „The Addams Family“) Pūgžlį Adamsą (angl. Pugsley Addams) įkūnijęs Jimmy Workman šiandien atrodo visiškai kitaip. Nuo filmo pasirodymo praėjo 34 metai, o kadaise žiūrovų pamėgtas aktorius ne tik pasikeitė neatpažįstamai, bet ir pasirinko kitokį karjeros kelią.

Jimmy Workman
GALERIJA (8)

Kultiniame filme „Adamsų šeimynėlė“ (angl. „The Addams Family“) Pūgžlį Adamsą (angl. Pugsley Addams) įkūnijęs Jimmy Workman šiandien atrodo visiškai kitaip. Nuo filmo pasirodymo praėjo 34 metai, o kadaise žiūrovų pamėgtas aktorius ne tik pasikeitė neatpažįstamai, bet ir pasirinko kitokį karjeros kelią.

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Nors Jimmy Workman iki šiol dirba Holivude, jo kasdienybė gerokai skiriasi nuo laikų, kai pats stovėjo prieš filmavimo kameras. Buvęs aktorius nusprendė likti kino industrijoje, tačiau dabar darbuojasi užkulisiuose, rašė Unilad.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jimmy Workman

Išgarsėjo dar vaikystėje

Jimmy Workman buvo vos 11 metų, kai gavo Pūgžlio Adamso vaidmenį 1991 metais pasirodžiusioje komedijoje „Adamsų šeimynėlė“. Tai buvo jo debiutas didžiajame ekrane.

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Režisieriaus Barry Sonnenfeld filme jis vaidino kartu su Christina Ricci, įkūnijusia Trečiadienę Adams (angl. Wednesday Addams).

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Prie įsimintinos aktorių komandos taip pat prisijungė Anjelica Huston, atlikusi Mirtišės vaidmenį, Raúl Juliá, suvaidinęs Gomesą, ir Christopher Lloyd, įkūnijęs dėdę Festerį.

Po dvejų metų, 1993-iaisiais, Jimmy Workman sugrįžo į kino ekranus tęsinyje „Adamsų šeimynėlės vertybės“ (angl. „Addams Family Values“).

Antrojoje filmo dalyje Adamsų šeimoje gimsta dar vienas kūdikis, o dėdę Festerį nusitaiko suvilioti manipuliatyvioji Debbie, kurią įkūnijo Joan Cusack.

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Tuo metu Trečiadienė ir Pūgžlys išsiunčiami į Chippewa vasaros stovyklą, kur jų niūrus charakteris visiškai nedera su perdėtai linksma stovyklos atmosfera.

Vėliau Jimmy Workman pasirodė ir kituose filmuose, tarp kurių – „Christmas in Connecticut“ (1992), „Black Sheep“ (1996), „As Good as It Gets“ (1997) bei „The Biggest Fan“. Jis taip pat įgarsino Marvin animaciniame seriale „Life with Louie“.

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Ką Jimmy Workman veikia dabar?

Bėgant metams Jimmy Workman profesinis gyvenimas gerokai pasikeitė. Nors aktorystės karjerą jis paliko praeityje, su kino ir televizijos industrija atsisveikinti nenusprendė.

Remiantis kino duomenų bazės IMDb informacija, šiuo metu jis daugiausia dirba filmavimo aikštelių transporto koordinavimo srityje – rūpinasi transporto organizavimu ir logistikos procesais.

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Pastaraisiais metais jis prisidėjo prie tokių kino projektų kaip „Queen of the Ring“ (2024) ir „Muzzle“ (2023), kuriuose dirbo transporto koordinatoriumi.

Be to, 2024 metais Jimmy Workman buvo vienas iš filmo „Beverly Hills Cop: Axel F“ papildomos filmavimo grupės vairuotojų komandos narių.

Buvęs aktorius taip pat aktyviai dalyvauja profesinės sąjungos „Teamsters Local 399“ veikloje. Ši organizacija atstovauja kino industrijoje dirbantiems vairuotojams, transporto koordinatoriams ir logistikos specialistams.

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