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Prabilo policijai įkliuvęs Vytautas Rumšas jaunesnysis: „Labai dėl to gailiuosi ir prisiimu visą atsakomybę“

2026-09-28 12:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 12:29
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Šią vasarą sostinėje neblaivus prie vairo įkliuvo aktorius bei laidų vedėjas Vytautas Rumšas jaunesnysis. Teismo posėdyje žinomas vyras visiškai pripažino savo kaltę, o naujienų portalui tv3.lt pateiktame komentare tikino, kad dėl savo poelgio jis labai gailisi.

Šią vasarą sostinėje neblaivus prie vairo įkliuvo aktorius bei laidų vedėjas Vytautas Rumšas jaunesnysis. Teismo posėdyje žinomas vyras visiškai pripažino savo kaltę, o naujienų portalui tv3.lt pateiktame komentare tikino, kad dėl savo poelgio jis labai gailisi.

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Naujienų portalui tv3.lt V. Rumšas jaunesnysis teigė:

„Yra įvykių, apie kuriuos kalbėti nėra lengva. Man prireikė laiko savo poelgį apmąstyti ir apie tai prabilti viešai.

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Šią vasarą pasielgiau neatsakingai – vairavau automobilį būdamas neblaivus. Labai dėl to gailiuosi ir prisiimu visą atsakomybę.

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Šis įvykis mane stipriai paveikė. Kad ir kaip norėčiau, negaliu atsukti laiko atgal ir pakeisti savo sprendimo. Pasimokiau iš savo klaidos ir žinau, kad daugiau jos niekada nepakartosiu. 

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Teisinis procesas dar vyksta, todėl, gerbdamas jo eigą, šiame etape nuo išsamesnių komentarų susilaikysiu.

Man svarbus žmonių pasitikėjimas. Nuoširdžiai apgailestauju, kad savo poelgiu daviau pagrindą juo suabejoti.“

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytautas Rumšas jaunesnysis

Teisme V. Rumšas jaunesnysis paaiškino, kad išvakarėse leido laiką su bičiuliais, o pametęs telefoną liko nakvoti savo darbo patalpose. Ryte, pajutęs įtampą dėl artėjančio renginio, jis nusprendė sėsti prie automobilio vairo. Aktorius neslėpė vakaro metu vartojęs šampaną bei kokteilius. 

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Kaltinamasis tikino puikiai suvokiantis savo poelgį ir teigė nenorintis, kad tai pasikartotų.

Įkliuvo policijai

Apie tai pirmasis pranešė portalas alfa.lt.

Incidentas įvyko liepos 25-osios rytą, netoli 7 val., kai Ukmergės gatvėje pareigūnai sustabdė jo vairuojamą „BMW X6“. Pirmo patikrinimo metu matuoklis parodė 1,84 promilės, o praėjus keliolikai minučių – 1,86 promilės.

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Laiduoti pasiryžo tėvas

Už sūnų laiduoti pasiryžo jo tėvas – žinomas aktorius bei režisierius Vytautas Rumšas.

Jis pabrėžė, kad šis įvykis sūnui tapo skaudžia pamoka: „Atėjau dėl to, kad noriu laiduoti už savo sūnų. Matydamas, kad jisai suprato, labai labai blogai jautėsi visą laiką, jam buvo gėda,“

Bylą nagrinėjantis prokuroras siūlo V. Rumšui jaunesniajam 2 metams atimti teisę vairuoti, konfiskuoti „BMW X6“ arba išieškoti šio automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą bei įpareigoti jį išklausyti alkoholio vartojimo prevencijos kursą.

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