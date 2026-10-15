Po Henriko Vaitiekūno mirties – širdį veriantys Vido Mačiulio žodžiai: „Mūsų...“

Su ilgamečiu draugu ir žiniasklaidos legenda atsisveikinti atvyko ir žurnalistas Vidas Mačiulis, tačiau prieš kelias dienas jis pasidalijo jautriu bei prisiminimų kupinu įrašu socialiniame tinkle „Facebook“.
Prasmingas pėdsakas Kaune ir televizijos istorijoje
Savo atsisveikinimo žinutėje V. Mačiulis prisiminė platų H. Vaitiekūno profesinį kelią, kuris prasidėjo Panevėžyje ir Klaipėdoje, įsibėgėjo Vilniuje, o ryškiai atskleidė savo talentą Kaune.
„Amžinąjį atilsį Tau, mielas bičiuli, žurnaliste Henrikai Vaitiekūnai. Gimei Panevėžyje, užaugai Klaipėdoje, profesionalu tapai Vilniuje, o savo talentingumą atskleidei ir Kaune. Vienas pirmųjų atvažiavai į mūsų miestą prie Nemuno ir Neries po niūrios 1991-ųjų sausio 13-osios nakties“, – prisiminimais dalijosi V. Mačiulis.
V. Mačiulis pabrėžė, kad H. Vaitiekūnas ketverius metus vadovavo LTV Kauno programoms ir sugebėjo suburti itin darnią bei darbščią komandą. Jo teigimu, H. Vaitiekūnas į kasdienybę visada mokėjo žvelgti linksmai, sarkastiškai, tačiau niekada neįžeidžiančiai, o tokios laidos kaip „Laisvės alėja“ ar „Mažesni už mus“ tapo išskirtiniais televizijos reiškiniais.
Mokytojas ir įkvėpėjas kolegoms
Įraše V. Mačiulis neslėpė, kad iš H. Vaitiekūno mokėsi daugelis žurnalistų. Jis išskyrė unikalų H. Vaitiekūno gebėjimą užduoti netikėtus klausimus, pastebėti tai, ko kiti nepamatė, ir skleisti žiniasklaidoje gerą nuotaiką.
Atsimindamas profesinę bendrystę, V. Mačiulis pasidalijo ir neįgyvendinta, tačiau įsimintina idėja iš 1978 metų, kai abu žurnalistai planavo netradicinį reportažą traukiniu iš skirtingų miestų susitinkant pusiaukelėje – Kaišiadoryse.
„Dabar, Henrikai, Tu jau baigei savo gyvenimišką kelionę, nežinia, kiek ji man dar tęsis, bet mūsų nemirštančios dvasios tikrai susitiks dangaus žydrynėje ir mudu pratęsime tą nuoširdų mūsų bendravimą. Iki susitikimo, BIČIULI, HENRIKAI...“, – jautriai įrašą užbaigė V. Mačiulis, pareiškęs gilią užuojautą velionio žmonai Marytei, dukrai Ievai bei visiems artimiesiems.
H. Vaitiekūnas (1949–2026) per savo turtingą karjerą dirbo „Valstiečių laikraštyje“, „Vakarinių naujienų“ redakcijose, ilgus metus buvo Lietuvos televizijos „Panoramos“ reporteris. Per savo gyvenimą jis sukūrė apie 15 autorinių laidų, o vėlesniais metais rašė straipsnius ir išleido populiarią knygą „Felčerio užrašai“.
Žurnalistas buvo įvertintas Kauno miesto apdovanojimais bei Petro Babicko premija. Šiandien gausus būrys bendražygių bei gerbėjų jį palydėjo į amžinojo poilsio vietą Antakalnio kapinėse.
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