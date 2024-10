Pauliaus Bagdanavičiaus kelionėje – netikėtumas: štai kas nutiko 2 valandą nakties

Su naujienų portalu tv3.lt kelionės įspūdžiais sutikęs pasidalyti P. Bagdanavičius pasakojo, kad kartu su kolega į Jungtines Amerikos Valstijas vyko Los Andželo lietuvių bendruomenės iniciatyva.

„Vizito tikslas buvo pasveikinti lietuvius su ten vykstančiomis Los Andželo lietuvių dienomis, atliekant grupės „el Fuego“ dainas, tad su dideliu malonumu tą padarėme. Tuo pačiu gavome progą prasitęsti vasarą ir pakeliauti po Kaliforniją“, – pasidžiaugė jis.

Aplankė turistų pamėgtas vietas

Paulius ir Rokas kelionės metu aplankė ne vieną garsią Los Andželo vietą, o susipažinti su jomis ir nepasiklysti triukšmingose gatvėse padėjo čia gyvenantys atlikėjų bičiuliai.

„Aplankėme Josemičio nacionalinį parką, kuriame galėjome pasidžiaugti stulbinančio grožio kalnais, kriokliais ir miškais. Taip pat buvome Sekvojų parke, jame išvydome medžius „milžinus“, jie nerealaus dydžio!

Labai gerai praleidome laiką. Net pabandėme sudalyvauti loterijoje, kurioje galima laimėti tikrą aukso puodą. Deja, nelaimėjome, – juokėsi P. Bagdanavičius. – Viską aprodė ir suplanavo mūsų Los Andželo draugai, kuriems esame labai dėkingi, kad mumis taip rūpinosi. Išvykstant net padovanojo atsiminimui „el Fuego“ vardo kepures.“

Los Andžele „el Fuego“ nariai praleido savaitę, o vėliau pakėlė sparnus į San Franciską. Čia juos taip pat sutiko lietuvių bendruomenė, apgyvendino pačioje miesto širdyje, vaišino ir patarė, ką įdomaus aplankyti.

„Tai yra išties įspūdingas miestas savo kalnuotų gatvelių reljefu. Gyvenome miesto centrinėje dalyje, kur vos už kelių žingsnių nuo kalnuotos gatvės atsivėrė nuostabi miesto panorama su garsiuoju San Francisko tiltu“, – dalijosi jis.

Pavasarį už Atlanto jau lankęsis Paulius išmoko vieną pamoką, kuria vadovavosi šįkart – nereikia pirkti nereikalingų dalykų, mat viskas čia labai brangu.

„Po praeito karto nutarėme, kad šįkart taupysime pinigus, nes tąkart labai daug išleidome maistui ir visokiems ne pirmo būtinumo pirkiniams, kurie Amerikoje labai brangūs. Praeitą kartą Las Vegase per naktį sugebėjau išleisti krūvą pinigų, o kitą dieną labai graužė sąžinė. Tad dabar viską darėme protingiau“, – sakė dainininkas.

Kelionė neapsiėjo be nemalonumų

Nors išvyka P. Bagdanavičiui paliko neišdildomus įspūdžius, kelionės pradžia nebuvo maloni. Pasak pašnekovo, kiekvieną kartą nusileidus Jungtinėse Amerikos Valstijose, jis vis kažkuo nepatinka pareigūnams.

„Kaskart būnu labai ilgai tardomas, nuimami antspaudai, užduodama labai daug klausimų, ko kitiems keliavusiems neteko patirti. Šis momentas visada būna nemalonus“, – pripažino „el Fuego“ narys.

Be to, kelionės metu taip pat neapsieta be nesmagių kuriozų. Paulius prisiminė, kaip Los Andžele antrą valandą nakties išgirdo seriją šūvių.

„Iš pradžių pamaniau, kad tai fejerverkai. Juk ir Lietuvoje neretai būna, kad švęsdami kokią progą, žmonės juo šaudo. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad naktį buvo paleista serija šūvių iš automato“, – atskleidė P. Bagdanavičius.

Atskleidė, kaip sutaria su grupės nariais

O kaip „el Fuego“ nariams sekasi sutarti tokių ilgų kelionių metu? Anot Pauliaus, grupės narių charakteriai leidžia jiems gražiai bendrauti ne tik ruošiantis koncertams, bet ir po jų.

„Visi esame tokie, kad derinamės vieni prie kitų, stengiamės visur rasti kompromisą. Be to, turime daug panašių pomėgių, o ir mūsų charakteriai nėra sudėtingi, tad sutarti mums lengva“, – tikino pašnekovas.

Nors P. Bagdanavičius neseniai sugrįžo iš Amerikos, jau netrukus ir vėl lips į lėktuvą. Tiesa, artimiausiuose jo planuose – kelionės su žmona.

„Greitai skrisime į Londoną, kur su žmona eisime stebėti „Rigoleto“ spektaklio „Coliseum“ teatre. O po Naujųjų metų norime kartu vykti į Dubajų“, – atskleidė P. Bagdanavičius.