Lietuvos įžymybės

Parodė, ką internete išgarsėjęs Tarzanas išdarinėja gatvėje: gresia nemalonumai

2025-09-10 09:55 / šaltinis: AlytusPlius / aut.
Pirmadienį aktyviai socialiniuose tinkluose besireiškiantis alytiškis Renaldas Macevičius, dar žinomas kaip Tarzanas, patalpino trumpą vaizdo įrašą, kuriame jis nufilmuotas Kauno gatvėje.  Šįkart paskelbta medžiaga atkreipė ir policijos pareigūnų dėmesį, alytiškiui gresia nemalonumai.

Pirmadienį aktyviai socialiniuose tinkluose besireiškiantis alytiškis Renaldas Macevičius, dar žinomas kaip Tarzanas, patalpino trumpą vaizdo įrašą, kuriame jis nufilmuotas Kauno gatvėje.  Šįkart paskelbta medžiaga atkreipė ir policijos pareigūnų dėmesį, alytiškiui gresia nemalonumai.

Vaizdo įraše matyti, kaip Tarzanas, laikydamas rankose vairą ir imituodamas transporto priemonę, leidžiasi bėgti neseniai įrengta Kauno gatvės žiedine sankryža, o po to pasuka link Tvirtovės gatvės ir bėgimą tęsia čia, rašo portalas „AlytusPlius“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarzanui gresia nemalonumai 

Tiek priešais, tiek už bėgančio alytiškio važiuoja automobiliai.

„Dėl minimo vaizdo įrašo gavome pranešimų iš gyventojų. Taip pat ir patys jį matėme socialiniame tinkle. Toks elgesys kelia pavojų eismo saugumui, tad asmens atžvilgiu bus pradėta administracinė teisena“, – sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė.

Pasak jos, alytiškiui teks atsakyti pagal ANK 428 str. (Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas) 1 ir 2 d.

Vaizdo įrašą galite pamatyti čia: https://www.youtube.com/shorts/lKRvrZG6ObM

2025-09-10 10:02
Kam rašyti apie visokius interneto atliekas ir reklamą daryti? Lakstyti gatvėmis su vairu ir įsivaizduoti,kad važiuoja automobiliu gali tik 3 tipų žmonės: 1. Vaikas. 2. Narkomanas. 3. Žmogus su psichine negalia...
Atsakyti
Fyjj
Fyjj
2025-09-10 10:01
Seniau tokius į beprotnamius uždarydavo, dabar socialinių tinklų žvaigždėmis vadina, mentoriais vaikams. Jį nebausti reikia, o gydyti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
