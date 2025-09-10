Parodė, ką internete išgarsėjęs Tarzanas išdarinėja gatvėje: gresia nemalonumai

Vaizdo įraše matyti, kaip Tarzanas, laikydamas rankose vairą ir imituodamas transporto priemonę, leidžiasi bėgti neseniai įrengta Kauno gatvės žiedine sankryža, o po to pasuka link Tvirtovės gatvės ir bėgimą tęsia čia, rašo portalas „AlytusPlius“.
Tarzanui gresia nemalonumai
Tiek priešais, tiek už bėgančio alytiškio važiuoja automobiliai.
„Dėl minimo vaizdo įrašo gavome pranešimų iš gyventojų. Taip pat ir patys jį matėme socialiniame tinkle. Toks elgesys kelia pavojų eismo saugumui, tad asmens atžvilgiu bus pradėta administracinė teisena“, – sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė.
Pasak jos, alytiškiui teks atsakyti pagal ANK 428 str. (Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas) 1 ir 2 d.
Vaizdo įrašą galite pamatyti čia: https://www.youtube.com/shorts/lKRvrZG6ObM
