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Moteris išėjo į parduotuvę pieno ir duonos: po 3 valandų grįžo su tuo, ko niekas nesitikėjo

2026-09-19 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Greitas apsipirkimas parduotuvėje dažniausiai trunka vos kelias minutes – ypač kai reikia tik kelių būtiniausių produktų. Tačiau kartais net ir paprasčiausia kelionė į prekybos centrą gali baigtis visiškai netikėtai. Viena šeima tuo įsitikino, kai mama išėjo nusipirkti pieno ir duonos, bet namo grįžo su visai kitu „pirkiniu“.

Moteris į parduotuvę išėjo nusipirkti pieno ir duonos: po 3 valandų grįžo su tuo, ko šeima visai nesitikėjo (nuotr. 123rf.com, Lukas Balandis/BNS)
GALERIJA (5)

Greitas apsipirkimas parduotuvėje dažniausiai trunka vos kelias minutes – ypač kai reikia tik kelių būtiniausių produktų. Tačiau kartais net ir paprasčiausia kelionė į prekybos centrą gali baigtis visiškai netikėtai. Viena šeima tuo įsitikino, kai mama išėjo nusipirkti pieno ir duonos, bet namo grįžo su visai kitu „pirkiniu“.

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Ši istorija, pasidalinta internete, greitai sulaukė daugybės žmonių dėmesio ir šypsenų. Pasirodo, moteris namo parsinešė tai, ko tikrai nebuvo pirkinių sąraše – bet šeima dėl to nė kiek nesiskundė, rašoma mirror.co.uk.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Moteris į parduotuvę išėjo nusipirkti pieno ir duonos: po 3 valandų grįžo su tuo, ko šeima visai nesitikėjo

Išėjo apsipirkti, bet ilgai negrįžo

Maisto prekių pirkimas ne visada vyksta taip, kaip planuojame. Net jei einame į parduotuvę su aiškiu sąrašu, lengva nukrypti nuo plano, ką nors pamiršti arba parsinešti namo daiktų, kurių iš pradžių net neketinome pirkti.

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Taip nutiko vienai moteriai, kuri pasakė savo šeimai, kad eina greitai apsipirkti ir nusipirkti būtiniausių produktų, tokių kaip pienas ir duona. Tačiau praėjus trims valandoms ji vis dar nebuvo grįžusi. Apie šį įvykį „Reddit“ papasakojo moters dukra.

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„Po beveik trijų valandų nuoširdžiai galvojau, kad parduotuvė tikriausiai sausakimša“, – prisiminė ji.

Galiausiai durys atsivėrė, tačiau mama grįžo ne su pirkinių maišeliais.

„Pagaliau durys atsidaro ir vietoj pirkinių maišelių ji laiko šį mažytį juodą kačiuką, tarsi tai būtų pats įprasčiausias dalykas pasaulyje“, – rašė „Reddit“ vartotoja.

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Paaiškėjo, kad mažas kačiukas buvo pastebėtas visiškai vienas prie tvoros pakeliui į prekybos centrą.

Bandė surasti tikruosius šeimininkus

Moters dukra pasakojo, kad mama ne iš karto parsivežė gyvūną namo – pirmiausia bandė įsitikinti, kad jis tikrai niekam nepriklauso.

Malonus praeivis liko netoliese ir bandė surasti kačiuko mamą. Jis ieškojo netoliese esančiuose krūmuose ir klausinėjo aplinkinių, tačiau niekam nepavyko rasti nei katės mamos, nei galimų šeimininkų.

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Prieš grįždama namo moteris netgi nuvežė kačiuką pas veterinarą.

„Ji netgi nuvežė jį pas veterinarą prieš grįždama namo, nes bijojo, kad kažkas gali būti negerai. Pasirodo, jis visiškai sveikas. Jokių sužalojimų, tiesiog labai alkanas ir, matyt, labai laimingas“, – pasakojo dukra.

Taigi, nors mama ir neparsivežė papildomų pieno bei duonos atsargų, namo ji grįžo su nauju šeimos nariu. Be to, panašu, kad šeima dėl tokio netikėto „pirkinių sąrašo papildymo“ nė kiek nesiskundė.

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„Dabar ant mūsų sofos miega mažas mėlynakis kačiukas, ir nemanau, kad kas nors skundžiasi“, – juokavo vartotoja.

Ieško vardo kačiukui

Vėliau paskelbtame įraše ji atskleidė, kad mažas, smalsus ir labai mielas kačiukas vis dar neturi vardo, nors jau puikiai įsikūrė naujuose namuose.

Šeima paprašė žmonių internete pasiūlyti vardų idėjų ir daugybė komentatorių mielai įsitraukė.

Vienas jų pajuokavo: „Pavadinkite jį preke. Sveikiname – užduotis įvykdyta, mama vis tiek grįžo su „prekėmis“.

Kitas nusijuokė: „Kuponas, nes tavo mama yra gera pirkėja.“

O trečias pridūrė: „Jis žavingas, man labai patinka ši istorija. Be to, maisto prekės yra pervertintos.“

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o
o
2026-09-19 17:19
kaip pasiseke! nelengva toki grazu rast
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Buna visko
Buna visko
2026-09-19 16:42
iseini pieno ir duonos, o gryzti su alumi ir rukyta skumbre.
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Wow
Wow
2026-09-19 16:51
Pavadinkite Simba! Grazus vardas Simba, nesvarbu, kad juodas!
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