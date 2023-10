Naujienų portalui tv3.lt Monika Katusnkytė atvirai prakalbo apie mamą, išmoktas pamokas bei atskleidė, dėl ko gailisi.

Vitalijos Katunskytės gimtadienis

Pradėdama pokalbį apie mamą, Monika atskleidė, kad paskutiniu metu ji gimimo dienos neminėdavo: „Kažkokių gimtadienio tradicijų mamytė neturėjo. Paskutiniu metu ji iš viso nelabai minėdavo savo gimtadienio, nes turėjo problemų su sveikata. O prieš visas bėdas – ateidavo jos geriausia draugė, su kuria išgerdavo kavos ir suvalgydavo pyragą.

Per visus gimtadienius ją pasveikindavau. Nebuvo tokių gimtadienių, per kuriuos nepasveikinčiau. Būdavo, kad atskrisdavau per jubiliejus ir panašiai. Mama paskutiniu metu nebuvo linkusi švęsti.“

Dainininkė šyptelėjo, kad mamai atiduos pagarbą ir jau turi paruošusi dovaną: „Mamai užsakiau labai didelę raudonų rožių puokštę. Atiduosiu pagarbą, nes tai yra jos diena, jos gimtadienis, todėl būsiu pas ją ant kapų.“

Ryšys su mama ir ilgesys

Monika jau nesusiskambins su mama ir nepasidalins savo išgyvenimais. Nepaisant to, kad Vitalijos ir nėra tarp gyvųjų, tačiau ji visada išliks dukros širdyje.

„Ji visada buvo linksma, žodžio kišenėje neieškanti, su humoru, optimistė. Buvo gyvenime visokių nuoskaudų ir pergyvenimų, bet ji visada šypsodavosi. Būdavo linksma su ja. Sunku būdavo išsiskirti. Ji visada palaikys, nesvarbu, ar esu teisi, ar neteisi. Turėjau stiprų ir tvirtą palaikymą. Aišku, kad ir pabardavo.

Gyvenime esame suaugę žmonės. Buvau gal kažkur klaidą padarius, neteisingai pasielgus, todėl ir pabardavo. Mes sugebėdavome viena kitos atsiprašyti. Palaikydavome vieną kitą. Labai stiprus ryšys mus siejo“, – pasakojo ji.

Monika Katunskytė – apie velionę mamą ir tai, ko nespėjo padaryti: „Mane slegia ir slėgs"

M. Katusnkytė nuolat kalbėdavosi su mama, palaikydavo ryšį. Pasak pašnekovės, nebuvo temų, kurių jos neaptardavo, tačiau dėl vieno dalyko gailisi iki šiol.

„Daug šnekėdavomės, labai artimos buvome. Ko nespėjau – grįžti į Lietuvą Velykoms. Žadėjau, kad šventes švęsime kartu. Galėjau grįžti anksčiau... Tai mane slegia ir slėgs, kad turėjau grįžti anksčiau, bet laiko neatsuksiu atgal ir nepakeisiu nieko. Stengiuosi dabar išpildyti jos visus lūkesčius. Koncertuoju, kažką tobulinu namuose, nenuleidžiu rankų“, – teigė moteris.

Pašnekovė pridūrė, kad iki šiol negali susitaikyti su mamos netektimi: „Dar negaliu patikėti, kad esu viena. Einu gerti kavos viena... Ta tuštuma yra begalinė. Ir ilgesys – begalinis. Nebuvo tokios dienos, kad neverkčiau. Ir dabar jaudinuosi, bet yra kaip yra.“

Baigdama pokalbį apie velionę, dainininkė atskleidė, kokios svarbios pamokos išmoko iš Vitalijos: „Mama išmokė mane gerbti kitą žmogų. Jeigu jai ir kažkas nepatikdavo, tuomet to nepasakydavo į akis. Ji geriau nutylės. Išmokė nebūti gobščiai, ji buvo labai gera kitiems žmonėms ir nieko negailėdavo.

Ji visada pasakydavo gerą žodį ir aš turiu tą madą. Gal esu kiek aikštingesnė, bet mama tikrai tai įskiepijo, o tą skiepiju ir savo vaikučiams. Reikia gerbti vyresni, svetimą žmogų. Tas mūsų šeimoje visada buvo ir bus.“