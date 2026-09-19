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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mokytojai Veronikai prabilus apie tai, ką patyrė ligoninėje – Santaros klinikų reakcija

2026-09-19 15:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 15:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Veronika Naumova-Kazilionė, geriau žinoma kaip mokytoja Veronika, socialiniuose tinkluose pasidalijo pasakojimu apie naktį, praleistą Santaros klinikų Priėmimo skyriuje. Moteris teigė susidūrusi su nepagarbiu rytinės pamainos slaugytojų bendravimu, o ypač ją papiktino, kaip buvo reaguota į vyresnio amžiaus pacientės prašymą kalbėti tyliau. Į šią situaciją galiausiai sureagavo ir Santaros klinikos.

Mokytoja Veronika, Santaros klinikos (nuotr. asm. archyvo, BNS)

Veronika Naumova-Kazilionė, geriau žinoma kaip mokytoja Veronika, socialiniuose tinkluose pasidalijo pasakojimu apie naktį, praleistą Santaros klinikų Priėmimo skyriuje. Moteris teigė susidūrusi su nepagarbiu rytinės pamainos slaugytojų bendravimu, o ypač ją papiktino, kaip buvo reaguota į vyresnio amžiaus pacientės prašymą kalbėti tyliau. Į šią situaciją galiausiai sureagavo ir Santaros klinikos.

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Įraše Veronika pasakojo, kad rytinės pamainos slaugytojos garsiai kalbėjosi, keikėsi, o paprašytos elgtis tyliau esą nepagarbiai reagavo į vyresnio amžiaus pacientę.

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Sureagavo Santaros klinikos

Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos susisiekė su Santaros klinikų atstovais. Atsiųstame komentare rašoma: 

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„Mums labai liūdna ir nemalonu dėl tokios pacientės patirties. Nuoširdžiai atsiprašome dėl patirtų nemalonių akimirkų. Pagarba, atjauta ir empatija Santaros klinikose yra tai, kuo stengiamės vadovautis kasdien, todėl bet kokį nepagarbų ar neetišką elgesį vertiname vienareikšmiškai neigiamai. Suprantame, kad į ligoninę pacientai kreipiasi ieškodami pagalbos, todėl palaikantis ryšys yra ne mažiau svarbus nei medicininė pagalba, o kartais geras žodis tampa pagrindiniu vaistu.

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Apie šį įvykį iškart kalbėjomės su tos pamainos darbuotojais, gauti raštiški pasiaiškinimai. Darbuotojai pripažino, kad bendraujant pasitaikė nederamos leksikos, nors ir nebuvo siekiama tyčia ko nors įžeisti.  Šiuo metu atliekame situacijos tyrimą ir priimsime atitinkamus sprendimus.

Santaros klinikos šiuo metu išgyvena didelę organizacinę transformaciją. Mūsų pagrindinis moto – „Su jumis. Dėl jūsų“, tačiau esame didelė įstaiga, vienijanti daugiau nei 8000 darbuotojų, todėl siekiami pokyčiai neįvyksta taip greitai, kaip visi norėtume.

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Puikiai matome ir suprantame, kur yra taisytinų vietų, todėl veikiame sistemiškai. Mūsų organizaciniai psichologai nuolat rengia mokymus darbuotojams apie pagarbų bendravimą, konfliktų bei streso, kurie kasdien lydi medikų darbą, valdymą. Remdamiesi gerosiomis kitų organizacijų praktikomis, rengiame vieningą bendravimo standartą visai ligoninės komandai. Siekiame, kad kiekvienas į Santaros klinikas kreipęsis žmogus atidų bei pagarbų elgesį patirtų kasdienėje mūsų veikloje.“

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Primename, kad Veronika pabrėžė, jog jos įrašas nėra skirtas visam klinikų personalui – priešingai, ji atskirai padėkojo vakarinei pamainai už rūpestį ir profesionalumą.

„Ilgai galvojau, ar viešinti šiuos balso įrašus, bet nusprendžiau netylėti. Nes nemėgstu nepagarbos ir neteisybės. Šią naktį praleidau Santaros klinikose, nes mano tyrimų rezultatai buvo prasti, nors savijauta jau gerėjo. Pirmiausia noriu nuoširdžiai padėkoti Santaros klinikų gydytojams už rūpestį, profesionalumą ir suteiktą pagalbą.

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O dabar, liūdnesnė dalis. Naktį teko praleisti Priėmimo skyriuje. Bendroje palatoje, žinoma, nėra pats maloniausias poilsis, BET VAKARINIS PERSONALAS, įsidėmėkite tai, buvo maksimaliai nuostabus. Šilti, malonūs, rūpestingi slaugytojai. Manimi ir kitais pacientais buvo pasirūpinta puikiai. Esu jums labai dėkinga. Jūs nuostabūs!

BET… Viskas pasikeitė atėjus rytinei pamainai. Slaugytojos į darbą atėjo jau akivaizdžiai nepatenkintos. Na, pagalvojau, gal sunkus rytas. Visko būna. Maždaug nuo 7–8 val. ryto prasidėjo garsus kolegų aptarinėjimas. Tema – nedarbingumai, kad daug kolegų juos pasiėmė ir dabar likusioms reikės dirbti daugiau. Visa tai buvo aptarinėjama garsiai, nevengiant keiksmažodžių. Gerai. Emocijos, rytas… Dar nekreipiu dėmesio. Vėliau prasidėjo asmeninio gyvenimo istorijos, juokai ir pokalbiai, kuriuose keiksmažodžiai skambėjo praktiškai kas antrame sakinyje. Man jau ausys pradėjo linkti. Bet vis dar tyliu.

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Po kurio laiko vyresnio amžiaus moteris labai gražiai ir mandagiai paprašė: Mergaitės, gal galite šiek tiek tyliau? Man labai skauda galvą. Ir išgirdo atsakymą maždaug tokį: Ir ką? Man irgi skauda. Čia mūsų darbo vieta, ką, negalima kalbėtis? Moteris nutilo. Man jau užvirė kraujas, bet vis dar stengiausi nepasiduoti emocijoms. Po kelių minučių vėl prasidėjo juokas, garsūs pokalbiai ir dar riebesni keiksmažodžiai. Vyresnio amžiaus moteris DAR KARTĄ labai gražiai paprašė: Mergaitės, aš jūsų gražiai prašau… Ir tada jau neištvėriau.

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Įsikišau ir pasakiau, kad esame valstybinėje gydymo įstaigoje, kurioje guli sergantys žmonės, todėl toks bendravimas, garsus keikimasis ir reakcija į paciento prašymą nėra nei profesionalūs, nei etiški. Žavios damos staiga nutilo ir pradėjo linksėti galvomis, kad neva „taip nebuvo“. Aš tikrai neleisiu žeminti ar nepagarbiai elgtis su vyresnio amžiaus žmogumi vien todėl, kad jis galbūt nedrįsta ar ne visada gali už save pastovėti.

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Atminkime vieną paprastą dalyką, vieną dieną ir mes būsime tokio amžiaus. Ir tada taip pat norėsime elementarios pagarbos bei žmogiškumo. Manote, čia jau viskas? DEJA. Ateina dar viena slaugytoja ir klausia: Kas čia buvo? O kolegės jai atsako: Va šita iš 10 lovos prifilmavo ir aiškina mums (ta, tai aš). Na, tada teko ir jai paaiškinti, kas yra pagarbus bendravimas ir elementari kultūra.

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Apie šią situaciją jau parašiau Santaros klinikų generaliniam direktoriui. Šiuo metu jis atostogauja, tačiau tikiuosi sulaukti atsakymo ir tikiuosi, kad rytinei pamainai bus primintos elementarios profesinės etikos bei bendravimo su pacientais taisyklės. Bet lygiai taip pat labai tikiuosi, kad bus PAGIRTA vakarinė pamaina. Nes tie žmonės buvo nuostabūs. Rūpestingi, šilti, profesionalūs ir kruopščiai dirbantys savo darbą.

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Todėl šis įrašas nėra apie tai, kad visi blogi. Priešingai. Per vieną naktį toje pačioje vietoje pamačiau du visiškai skirtingus pavyzdžius. Ir pabaigai. Nesvarbu, kokį darbą dirbate. Nesvarbu, kokia sunki buvo jūsų diena. Nesvarbu, kokios nuotaikos atėjote į darbą. GERBKITE VIENI KITUS. Ypač ten, kur žmonės ateina tada, kai jiems skauda, baisu ar tiesiog labai reikia kito žmogaus pagalbos“, – rašė mokytoja Veronika.

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xxx
xxx
2026-09-19 16:18
Tu atejai i darba! Prasau eik ziurek ir dirbk! O ne pletkintis ir dar izeidineti. Juk cia ligonine, cia atvyksta ligonys gydytis, o ne maldauti darbuotoju, kad ramiau kalbetu, juk galva skauda! Dar net 2 kartus! Siaubas, jokios pagarbos, supratimo ir atjautos. Savo problemas palikite namuose, o ne neskites i Ligonine . Liudna….
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Paprasta moteriškė
Paprasta moteriškė
2026-09-19 16:19
Asmeniškai tiesiog negaliu suprasti, kodėl žmonės vis dar negali liautis vartoję necenzūrinius žodžius – net ir praėjus 36-eriems šalies nepriklausomybės metams. Ypač moksleiviai keikiasi autobusuose ir viešosiose vietose. Įdomu, ar šiai mokytojai pavyks atpratinti savo mokinius nuo keikimosi?
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Eilinė debile
Eilinė debile
2026-09-19 17:10
Rusiški keiksmažodžiai Lietuvoje dabar ypač madingi ..nei vienas taip vadinama komiko pasirodymas be jų nepraeina ...filmai ale lietuviški pilni jų ypač Vėlyvio...visi lekiat žiūrėti plojat patenkinti...patys tokia kultūra sukūret ta ir turite
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