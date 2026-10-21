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TV3 naujienos > Žmonės

Modelis Bella Hadid pribloškė gerbėjus: pozavo be liemenėlės

2026-10-21 20:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 20:09
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Supermodelis Bella Hadid (30 m.) nustebino gerbėjus socialiniuose tinkluose pasidalijusi itin drąsiais kadrais. Prabangioje sveikatingumo stovykloje laiką leidusi garsenybė įsiamžino sportuodama be viršutinės drabužių dalies.

Bella Hadid (nuotr. Instagram)
GALERIJA (6)

Supermodelis Bella Hadid (30 m.) nustebino gerbėjus socialiniuose tinkluose pasidalijusi itin drąsiais kadrais. Prabangioje sveikatingumo stovykloje laiką leidusi garsenybė įsiamžino sportuodama be viršutinės drabužių dalies.

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Socialiniame tinkle „Instagram“ Bella Hadid pasidalijo nuotraukomis, kuriose pademonstravo savo figūrą, rašė TheSun.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bella Hadid

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Pribloškė gerbėjus drąsiais kadrais

Viename iš kadrų modelis įsiamžino kilnodama svarmenis ir vilkėdama tik trumpus juodus šortus. Sportuodama garsenybė šviesius plaukus buvo prilaikiusi galvos juosta.

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Vėliau Bella Hadid pasirodė vilkėdama bordo spalvos bikinį be petnešėlių ir mėgavosi karštos pirties malonumais.

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Paaiškėjo, kad supermodelis dalyvavo prabangaus sportinės aprangos prekės ženklo „Alo“ organizuotoje sveikatingumo stovykloje, kurioje ne tik intensyviai sportavo, bet ir skyrė laiko poilsiui.

Po treniruotės Bella Hadid įsiamžino veidrodyje, apsigaubusi dideliu pūkuotu rankšluosčiu, o vėliau pasilepino masažu.

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Neseniai atšventė jubiliejų

Drąsiomis nuotraukomis modelis pasidalijo praėjus vos kelioms dienoms po savo 30-ojo gimtadienio. Šią progą Bella Hadid taip pat paminėjo pikantišku kadru, kuriame kilstelėjusi suknelę pademonstravo raudonas kelnaites.

Pastaruoju metu netrūksta dėmesio ir asmeniniam garsenybės gyvenimui. Nuo 2024 metų spalio Bella Hadid palaikė santykius su profesionaliu jojiku Adan Banuelos. Pora pirmą kartą kartu pastebėta per pasimatymą Fort Verte, Teksase.

Praėjusiais metais apie modelį Adan Banuelos yra sakęs: „Nežinojau, kad Dievas tokių sukuria.“

Vis dėlto poros santykiai nutrūko, o dabar Bella Hadid siejama su Kolorado valstijoje dirbančiu projektų vadovu Nathan Lacy.

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