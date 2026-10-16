Miške pastebėtas automobilis žurnalistui Richardui Jonaičiui sukėlė įtarimų: skaudu suvokti, ką vyras išvydo po to

R. Jonaitis sutiko užfiksuotais vaizdais pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Įtarimai pasitvirtino po valandos
Savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje R. Jonaitis papasakojo, kad piktinantį vaizdą išvydo ryte, kai vežė vaiką į ugdymo įstaigą.
„Ryte, skubėdamas su vaiku į darželį, mačiau kaip kažkoks krovininis VW suka miško keliuku, turėjau blogą nuojautą.
Po valandos patikrinau tą pačią vietą ir aišku – pilna statybinių atliekų. Gaila, kad medžiai nekalba ir negali automobilio numerio pasakyti“, – savo įraše rašė žinomas vyras.
R. Jonaičio įkeltose nuotraukose matyti miško pakraštyje išverstos didžiulės polistirolo (putplasčio) gabalų krūvos, tinko bei betono likučiai ir keli dideli, sklidini šiukšlių maišai.
Įrašas iškart sulaukė didelio R. Jonaičio sekėjų ir bičiulių palaikymo bei pasipiktinimo bangos. Žmonės komentaruose neslėpė pykčio dėl tokio neatsakingo ir gamtą niokojančio elgesio bei ragino griežtinti baudas bei įrengti daugiau stebėjimo kamerų miškuose.
Dėl šio įvykio portalas tv3.lt kreipėsi komentaro į Valstybinių miškų urėdiją. Gavę atsakymą straipsnį papildysime.
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