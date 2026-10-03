Mino viešumoje pasirodė ne vienas: štai kas jį sieja su berniuku Gustu

Sezono atidaryme pirmieji naujoves išbandė ir žinomi žmonės. Tarp jų – prodiuseris Gediminas Juodeika, dainininkai Mindaugas Mickevičius-Mino ir Deividas Dubinovas-Deivizo, dizainerė Indrė Masilionytė Koženiauskienė, rašytoja Jovita Mazina, tapytoja ir vizažistė Gintė Ramutytė, dizainerė Modesta Šukė, grožio specialistė Juana Balkevičienė, grožio akademijos įkūrėja Vaida Norkūnaitė, kirpimo meistrė Egidija Šatikienė bei plaukų stilistas Karolis Murauskas.
„Atvažiavome atkeršyti siaubūnams“
Mindaugas Mickevičius-Mino į „DeadTown“ šįmet atvyko su krikštasūniu Gustu, turėdamas konkretų planą.
„Trečius metus važiuojame, todėl su Gustu nusprendėme – šįkart jau mes atkeršysime siaubūnams. Atrodė, kad žinome, kur einame ir ko laukti, bet čia ta taktika nelabai veikia. Kiekvienais metais atsiranda kažkas naujo ir vėl nežinai, kas tavęs laukia už kito kampo“, – sako Mino.
Prodiuseriui Gediminui Juodeikai įspūdį paliko tai, kiek daug darbo įdedama į trumpą laiką veikiantį parką.
„Įdomiausia, kad čia neužtenka ateiti vieną kartą ir pasakyti – jau mačiau. Kitą sezoną ta pati vieta atrodo kitaip. Šiemet pirmiausia pastebi, kiek daug naujų detalių atsirado lauke“, – sako G. Juodeika.
Vienam baisiausia nežinomybė, kitam – gyvatės
Plaukų stilistas Karolis Murauskas prisipažino, kad labiausiai nemėgsta nežinomybės, o būtent jos „DeadTown“ nestinga.
„Čia ir yra blogiausia – matai, kad kažkas tuoj nutiks, bet nežinai nei kur, nei kada. Gali sau kartoti, kad aplink aktoriai ir dekoracijos, bet kai tamsoje kažkas atsiranda už nugaros, visi racionalūs paaiškinimai kažkur dingsta“, – juokiasi K. Murauskas.
Dainininkas Deividas Dubinovas-Deivizo turi konkretesnę silpnąją vietą – gyvates.
„Siaubo personažai manęs taip lengvai neišgąsdina, nes žinau, kad tai yra žaidimas. Bet jeigu norėtų patikrinti mano drąsą iš tikrųjų, užtektų vienos gyvatės. Tada, manau, jokių vaidybinių gebėjimų nebereikėtų“, – šypsosi Deivizo.
Naujausias akcentas – 150 skulptūrų
Vienas iš „DeadTown“ kūrėjų Donatas Antonovas pasakoja, kad šiemet daugiausia dėmesio skirta tam, ką lankytojas pamato dar neįžengęs į siaubo kambarius – visai parko lauko ekspozicijai.
Jai kurti buvo pasitelkti su skulptūromis dirbantys menininkai, o rezultatas – 150 naujų įvairios tematikos kūrinių. Dalis jų siekia 3–3,5 metro aukštį.
„Prie jų pradėta dirbti dar balandį. Kiekvienai skulptūrai reikėjo daug kruopštaus darbo, dėmesio detalėms. Norėjome, kad šįmet daugiau įspūdžio būtų ne tik siaubo kambariuose, bet ir visoje teritorijoje“, – pasakoja D. Antonovas.
Penkių hektarų teritorijoje lankytojų laukia 150 freskų meistrų paveikslų ir 30 profesionalių graffiti kūrėjų darbų, pustrečio kilometro dvasių miško takas, monumentai, mistinis žvėrynas, mirusiųjų katakombos, vorų lizdas, raganų, Drakulos bei žmogėdros namai ir kitos teminės erdvės.
Virš jų stūkso vienas pagrindinių „DeadTown“ simbolių – Moliūgų Karalius.
„Holivude“ – visai ne raudonas kilimas
Šį sezoną parke atsirado ir naujas, šeštasis, siaubo kambarys – „Holivudas“. Tačiau įprastos kino pasaulio prabangos čia tikėtis nereikėtų.
„Yra ir režisierius, ir grimerinė, ir žvaigždės. Tik tos žvaigždės turi įvairių problemų, kurias lankytojams teks pamatyti“, – apie naująją erdvę intriguoja D. Antonovas.
Gerokai pasikeitė ir pernai lankytojų itin pamėgtas cirkas. Šįmet į parką atvyko, kaip juokauja jo kūrėjai, „antra klounų brigada“, todėl personažų čia dvigubai daugiau. Pats labirintas taip pat pailgintas – įrengtos maždaug penkios papildomos patalpos.
Parko kūrėjai sako šįmet pasirinkę principą ne kurti daug nedidelių naujovių, o daugiau jėgų skirti keliems didesniems projektams.
Vienas jų – milžiniškas piešinys, pasitinkantis lankytojus jau nuo automobilių stovėjimo aikštelės pusės. Menininkai jį kūrė apie dvi savaites.
Kruvinasis podiumas ir „pamestos siuntos“
Dar viena nauja vieta – Kruvinasis podiumas, kuriame numatyti įvairūs pasirodymai bei realybės šou elementai. Čia „DeadTown“ stilistika išlieka iki galo – vienas iš lankytojo laukiančių pasirinkimų gali nuvesti net prie giljotinos.
Šį sezoną parke atsirado ir dar viena, jau ne siaubo, pramoga – „pamestos siuntos“. Lankytojai gali įsigyti siuntą ir tik ją atidarę sužinoti, kas pateko į rankas.
„Gali būti ir „Porsche“, – juokiasi D. Antonovas, nors iš karto leidžia suprasti, kad tokio laimikio tikėtis nereikėtų.
Siaubą kuria daugiau nei 70 aktorių
„DeadTown“ pasaulį kuria ne vien dekoracijos – parke dirba daugiau nei 70 aktorių-animatorių.
D. Antonovas pabrėžia, kad aktoriaus užduotis nėra tiesiog kuo garsiau surikti ar netikėtai iššokti prieš lankytoją. Animatoriai specialiai ruošiami darbui, mokomi bendrauti su skirtingai į išgąstį reaguojančiais žmonėmis ir kurti personažą.
Anot jo, tik viename iš siaubo kambarių „pabaisos“ iš tiesų gali liesti žmones, todėl į jį eina tik drąsiausi lankytojai, o personalas papildomai apmokomas kaip elgtis netikėtose situacijose.
Dieną ir sutemus – du skirtingi parkai
„DeadTown“ nėra skirtas vien tiems, kurie nori būti išgąsdinti. Dienos metu teritoriją renkasi ir šeimos, norinčios apžiūrėti skulptūras, freskas, graffiti, monumentus, pasivaikščioti dvasių miško taku ar aplankyti kitas lauko erdves.
Sutemus atmosfera keičiasi, o daugiausia adrenalino ieškantys lankytojai renkasi ir šešis siaubo labirintus.
Šįmet visai teritorijai apžiūrėti reikėtų numatyti mažiausiai apie dvi valandas. Pasak D. Antonovo, objektų padaugėjo, todėl norint neskubėti parke galima užtrukti ir ilgiau.
Sezono pradžioje „DeadTown“ veikia savaitgaliais – penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais, vėliau prisideda ketvirtadieniai, o nuo spalio 20-osios iki lapkričio 1-osios parkas lankytojų lauks kasdien.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.