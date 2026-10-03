Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mino viešumoje pasirodė ne vienas: štai kas jį sieja su berniuku Gustu

2026-10-03 11:40 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-03 11:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tik kelioms savaitėms per metus atgyjantis „DeadTown“ vėl atvėrė vartus. Zapyškio apylinkėse įsikūrusiame siaubo tematikos nuotykių parke šį sezoną lankytojus pasitinka 150 naujų skulptūrų, išplėstos erdvės, naujas siaubo kambarys „Holivudas“, rekordinio dydžio piešinys ir dvigubai išaugusi klounų komanda.

Tik kelioms savaitėms per metus atgyjantis „DeadTown“ vėl atvėrė vartus. Zapyškio apylinkėse įsikūrusiame siaubo tematikos nuotykių parke šį sezoną lankytojus pasitinka 150 naujų skulptūrų, išplėstos erdvės, naujas siaubo kambarys „Holivudas“, rekordinio dydžio piešinys ir dvigubai išaugusi klounų komanda.

REKLAMA
0

Sezono atidaryme pirmieji naujoves išbandė ir žinomi žmonės. Tarp jų – prodiuseris Gediminas Juodeika, dainininkai Mindaugas Mickevičius-Mino ir Deividas Dubinovas-Deivizo, dizainerė Indrė Masilionytė Koženiauskienė, rašytoja Jovita Mazina, tapytoja ir vizažistė Gintė Ramutytė, dizainerė Modesta Šukė, grožio specialistė Juana Balkevičienė, grožio akademijos įkūrėja Vaida Norkūnaitė, kirpimo meistrė Egidija Šatikienė bei plaukų stilistas Karolis Murauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(74 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žinomi žmonės išbandė atsinaujinusį „DeadTown“

„Atvažiavome atkeršyti siaubūnams“

Mindaugas Mickevičius-Mino į „DeadTown“ šįmet atvyko su krikštasūniu Gustu, turėdamas konkretų planą.

REKLAMA
REKLAMA

„Trečius metus važiuojame, todėl su Gustu nusprendėme – šįkart jau mes atkeršysime siaubūnams. Atrodė, kad žinome, kur einame ir ko laukti, bet čia ta taktika nelabai veikia. Kiekvienais metais atsiranda kažkas naujo ir vėl nežinai, kas tavęs laukia už kito kampo“, – sako Mino.

REKLAMA

Prodiuseriui Gediminui Juodeikai įspūdį paliko tai, kiek daug darbo įdedama į trumpą laiką veikiantį parką.

„Įdomiausia, kad čia neužtenka ateiti vieną kartą ir pasakyti – jau mačiau. Kitą sezoną ta pati vieta atrodo kitaip. Šiemet pirmiausia pastebi, kiek daug naujų detalių atsirado lauke“, – sako G. Juodeika.

Vienam baisiausia nežinomybė, kitam – gyvatės

Plaukų stilistas Karolis Murauskas prisipažino, kad labiausiai nemėgsta nežinomybės, o būtent jos „DeadTown“ nestinga.

REKLAMA
REKLAMA

„Čia ir yra blogiausia – matai, kad kažkas tuoj nutiks, bet nežinai nei kur, nei kada. Gali sau kartoti, kad aplink aktoriai ir dekoracijos, bet kai tamsoje kažkas atsiranda už nugaros, visi racionalūs paaiškinimai kažkur dingsta“, – juokiasi K. Murauskas.

Dainininkas Deividas Dubinovas-Deivizo turi konkretesnę silpnąją vietą – gyvates.

„Siaubo personažai manęs taip lengvai neišgąsdina, nes žinau, kad tai yra žaidimas. Bet jeigu norėtų patikrinti mano drąsą iš tikrųjų, užtektų vienos gyvatės. Tada, manau, jokių vaidybinių gebėjimų nebereikėtų“, – šypsosi Deivizo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujausias akcentas – 150 skulptūrų

Vienas iš „DeadTown“ kūrėjų Donatas Antonovas pasakoja, kad šiemet daugiausia dėmesio skirta tam, ką lankytojas pamato dar neįžengęs į siaubo kambarius – visai parko lauko ekspozicijai.

Jai kurti buvo pasitelkti su skulptūromis dirbantys menininkai, o rezultatas – 150 naujų įvairios tematikos kūrinių. Dalis jų siekia 3–3,5 metro aukštį.

REKLAMA

„Prie jų pradėta dirbti dar balandį. Kiekvienai skulptūrai reikėjo daug kruopštaus darbo, dėmesio detalėms. Norėjome, kad šįmet daugiau įspūdžio būtų ne tik siaubo kambariuose, bet ir visoje teritorijoje“, – pasakoja D. Antonovas.

Penkių hektarų teritorijoje lankytojų laukia 150 freskų meistrų paveikslų ir 30 profesionalių graffiti kūrėjų darbų, pustrečio kilometro dvasių miško takas, monumentai, mistinis žvėrynas, mirusiųjų katakombos, vorų lizdas, raganų, Drakulos bei žmogėdros namai ir kitos teminės erdvės.

REKLAMA

Virš jų stūkso vienas pagrindinių „DeadTown“ simbolių – Moliūgų Karalius.

„Holivude“ – visai ne raudonas kilimas

Šį sezoną parke atsirado ir naujas, šeštasis, siaubo kambarys – „Holivudas“. Tačiau įprastos kino pasaulio prabangos čia tikėtis nereikėtų.

„Yra ir režisierius, ir grimerinė, ir žvaigždės. Tik tos žvaigždės turi įvairių problemų, kurias lankytojams teks pamatyti“, – apie naująją erdvę intriguoja D. Antonovas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gerokai pasikeitė ir pernai lankytojų itin pamėgtas cirkas. Šįmet į parką atvyko, kaip juokauja jo kūrėjai, „antra klounų brigada“, todėl personažų čia dvigubai daugiau. Pats labirintas taip pat pailgintas – įrengtos maždaug penkios papildomos patalpos.

Parko kūrėjai sako šįmet pasirinkę principą ne kurti daug nedidelių naujovių, o daugiau jėgų skirti keliems didesniems projektams.

REKLAMA

Vienas jų – milžiniškas piešinys, pasitinkantis lankytojus jau nuo automobilių stovėjimo aikštelės pusės. Menininkai jį kūrė apie dvi savaites.

Kruvinasis podiumas ir „pamestos siuntos“

Dar viena nauja vieta – Kruvinasis podiumas, kuriame numatyti įvairūs pasirodymai bei realybės šou elementai. Čia „DeadTown“ stilistika išlieka iki galo – vienas iš lankytojo laukiančių pasirinkimų gali nuvesti net prie giljotinos.

REKLAMA

Šį sezoną parke atsirado ir dar viena, jau ne siaubo, pramoga – „pamestos siuntos“. Lankytojai gali įsigyti siuntą ir tik ją atidarę sužinoti, kas pateko į rankas.

„Gali būti ir „Porsche“, – juokiasi D. Antonovas, nors iš karto leidžia suprasti, kad tokio laimikio tikėtis nereikėtų.

Siaubą kuria daugiau nei 70 aktorių

„DeadTown“ pasaulį kuria ne vien dekoracijos – parke dirba daugiau nei 70 aktorių-animatorių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Antonovas pabrėžia, kad aktoriaus užduotis nėra tiesiog kuo garsiau surikti ar netikėtai iššokti prieš lankytoją. Animatoriai specialiai ruošiami darbui, mokomi bendrauti su skirtingai į išgąstį reaguojančiais žmonėmis ir kurti personažą.

Anot jo, tik viename iš siaubo kambarių „pabaisos“ iš tiesų gali liesti žmones, todėl į jį eina tik drąsiausi lankytojai, o personalas papildomai apmokomas kaip elgtis netikėtose situacijose.

REKLAMA

Dieną ir sutemus – du skirtingi parkai

„DeadTown“ nėra skirtas vien tiems, kurie nori būti išgąsdinti. Dienos metu teritoriją renkasi ir šeimos, norinčios apžiūrėti skulptūras, freskas, graffiti, monumentus, pasivaikščioti dvasių miško taku ar aplankyti kitas lauko erdves.

Sutemus atmosfera keičiasi, o daugiausia adrenalino ieškantys lankytojai renkasi ir šešis siaubo labirintus.

REKLAMA

Šįmet visai teritorijai apžiūrėti reikėtų numatyti mažiausiai apie dvi valandas. Pasak D. Antonovo, objektų padaugėjo, todėl norint neskubėti parke galima užtrukti ir ilgiau.

Sezono pradžioje „DeadTown“ veikia savaitgaliais – penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais, vėliau prisideda ketvirtadieniai, o nuo spalio 20-osios iki lapkričio 1-osios parkas lankytojų lauks kasdien.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų