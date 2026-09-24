Mantas Jankavičius prabilo apie ypatingą žmogų: „Jaučiu, kad pagaliau atradau...“

Daug kam gerai pažįstama „Drugeliai laisvi“ iki šiol yra viena mylimiausių Manto dainų. Tačiau ne visi žino, kad prieš penkiolika metų ji gimė kaip spektaklio širdis. Drugelio įvaizdis čia yra virsmo simbolis: kelias iš kokono į skrydį, iš vidinių suvaržymų į drąsą būti savimi. Apie tai ir daina – apie meilę, kuri neriboja, ir laisvę, kurios neįmanoma sulaikyti delne.
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Spektaklis pagal Leonardo Gershe‘o pjesę „Laisvi drugeliai“ Mantui ypatingas – tai buvo pirmasis jo prisilietimas prie teatro scenos. Su režisieriumi Dainiumi Kazlausku juos siejo bičiulystė dar nuo moksleiviškos stovyklos prie jūros. Po daugelio metų juos vėl suvedė filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ filmavimo aikštelė. Ten Dainius ir pasiūlė Mantui Dono vaidmenį spektaklyje.
„Pati pirmoji premjera buvo ant plauko – pamenu pustuštę salę. O paskui buvo nepaprastai įdomu stebėti, kaip sklinda atgarsiai: sekantis rodymas vyko pilnutėlėje salėje. Ir taip šešerius metus iš eilės. Tai buvo tarsi stebuklas, kuris gyvenime pasitaiko labai retai“, – prisimena Mantas.
Šį rudenį „Laisvi drugeliai“ atgimsta. Ta pati istorija, tik papasakota brandžiau. „Šiandien esu visai kitoks. Tai, kaip tuomet statėme spektaklį, kaip supratau pjesę, dabar atrodo kitaip – kai kurie dalykai atsiskleidė visiškai naujai. Man atrodo, tai ir yra įdomiausia: tai negali būti tas pats spektaklis, kuris buvo prieš penkiolika metų. Jis kitoks, nes ir mes pasikeitėme. Pjesės žavumas, jautrumas, laisvos meilės linija ir pagrindinė dvasia išliko, bet kurti šįkart buvo visiškai kitaip. Tiesiog mėgavausi procesu, iš naujo pajausdamas pjesę“, – sako Mantas Jankavičius.
Atsinaujino ir spektaklio muzika. Nepaliesta liko tik viena daina. „Visą muziką parašiau iš naujo, dainos taip pat naujos. Išskyrus „Drugeliai laisvi“ – tai šio spektaklio vizitinė kortelė ir širdis“, – pasakoja Mantas. Tarp naujai skambančių kūrinių būtent ji tampa jungtimi tarp pirmojo pastatymo ir šiandienos. Tai ašis, apie kurią sukasi visa istorija.
„Viskas prasideda nuo žmonių. Jei statant spektaklį vyrauja geras mikroklimatas, tai būtinai pajunta ir žiūrovai – kitaip ir būti negali“, – įsitikinęs Mantas. Pagrindinę heroję Džilą kuria aktorė Gabrielė Malinauskaitė. „Jaučiu, kad pagaliau atradau sceninę partnerę, su kuria lengva, paprasta ir gera, su kuria galiu būti toks, koks esu, be jokių pastangų. Retai gyvenime sutinki tokių žmonių. Gabrielės vaidmuo, mano akimis, sukurtas tobulai. Kaip juo žaviuosi aš, taip, neabejoju, susižavės ir žiūrovai“, – mintimis dalijasi M. Jankavičius.
Dono motinos vaidmenį pakaitomis kuria Rimantė Valiukaitė ir Asta Preidytė, vaidinusi jį dar pirmajame pastatyme Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre. „Rimantė tiesi, gyva, su puikiu humoro jausmu – tikrai neeilinė aktorė. Iš pirmo karto pajunta, ko nori režisierius, ir pataiko į visus pustonius“, – sako Mantas. Pats D. Kazlauskas šįkart scenoje pasirodys ir kaip aktorius. „Kiek žinau, ir Dainiui šis spektaklis yra pats brangiausias jo gyvenimo darbas. Kaip ir man“, – priduria M. Jankavičius.
Muzikinio spektaklio „Laisvi drugeliai“ premjera vyks spalio 21 d. Kėdainių kultūros centre. Toliau spektaklis keliaus į Vilnių (spalio 22 d., COMPENSA koncertų salė) ir Kauną (spalio 24 d., VDU didžioji salė), iš viso aplankys penkiolika Lietuvos miestų.
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