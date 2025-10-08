Lietuviai neatsikrato sovietmečiu pamėgtos tradicijos: per Kūčias apie tai net nesusimąstome

Apie tai, kaip sovietmetis pakeitė mūsų tradicijų vystymąsi ir kaitą, portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ papasakojo filosofė, kultūros istorikė Nerija Putinaitė.
Pasakė, kodėl Naujieji metai buvo taip garbinami sovietų
Istorikė savo pasakojimą pradėjo nuo to, kad sovietmečiu buvo stengiamasi išstumti religines šventes ir vietoj jų pateikti kažkokius nereliginius pakaitalus.
„Pavyzdžiui, buvo stengiamasi išstumti Kalėdas kaip religinę šventę. Kadangi Lietuvoje religinga visuomenė, tai buvo stengiamasi Kūčias paversti tokia šeimos švente, kad būtų be jokių religinių atributų, nors iš pradžių buvo mėginta sureikšminti naujuosius metus, kas buvo visoje Sovietų Sąjungoje. Vietoj Šv. Velykų buvo stengiamasi švęsti tą vadinamą pavasario šventę, kuri turėjo įvairius atributus, vėliau per ją netgi margučiai buvo leidžiami, bet irgi kad nebūtų visokių religinių dalykų“, – sakė humanitarinių mokslų daktarė.
Taip pat sovietmečiu paplito iniciacinės šventės ir ritualai, skirti įvesti žmogų į naują jo gyvenimo tarpsnį ar būklę. Daugelis taip prigijo, kad dabar nė nepastebime.
„Šventimas buvo, kai vaikas ateina į darželį, kai vaikas ateina į mokyklą, tokio kaip ir savarankiško gyvenimo pradžia vienas dalykas. O antras dalykas buvo ta sovietinė, propagandinė žinia prieš karą, kol dar Lietuva nebuvo okupuota, kad sovietinė valstybė visiems suteikia švietimą. Kad iki sovietinės valstybės švietimas buvo mažai kam prieinamas ir dėl to ta rugsėjo 1-oji, tas toks patekimas į mokyklą, pirma diena buvo be galo sureikšminama propagandiniame kontekste ir paskui ji taip ir liko labai sureikšminta“, – dėstė žinoma filosofė.
Gausus stalas – skurdo požymis
Kultūros istorikė pateikė pavyzdį, kuris rodo, kad sovietmečiu buvo bandoma imituoti gerą gyvenimą kuriant tam tikrus papročius. Vienas tokių – 12 patiekalų ant Kūčių stalo. Tuo tarpu išsivysčiusiose Vakarų valstybėse net ir tokios šventės kaip gimtadieniai yra švenčiami gerokai kukliau, tačiau tai anaiptol nereiškia, kad tose šalyse pragyvenimo lygis geresnis.
„To skurdo požymis dažnai yra tas gausus stalas per šventes, nes tu šiaip skursti, bet per šventes mobilizuojiesi, kad būtų visko labai daug ir rodai tą gausą. Tai manyčiau, kad dabar šitas po truputį nyksta net ir ant kalėdinio stalo. Jeigu kažkas ten mėgina tą 12 patiekalų išlaužti, kas irgi yra man toks keistas dalykas, nes tai irgi buvo sovietmečiu išpopuliarinta tie 12 patiekalų. Tai iš to skurdo visuomenės ir to deficito mes esame ko gero išbridę, nors įtariu, kad kai kur mamos ir močiutės vis dar labai persistengia su tais maistais“, – teigė N. Putinaitė.
Nors dvylika patiekalų – svarbi Kūčių tradicija, kurios laikosi beveik visos katalikiškos šeimos, tačiau kultūros istorikė tikina, kad ši tradicija sovietmečiu buvo dar labiau išpopuliarinta ir tikrai nėra būtina šiems laikams.
„Kai kurie dalykai sovietmečiu buvo tarsi ir tradiciniai, bet jie perdaryti. Tai buvo stengiamasi toms religinėms šventėms priešpriešinti neva tradicines, tradicinius papročius. Buvo diegiama ir sakoma, kad tradiciškai turi būti 12 patiekalų, nors iš tikrųjų tas 12 patiekalų tikrai ne visoje Lietuvoje ir nežinia, kada jis buvo, gal XIX amžiuje kažkur fiksuota, gal kažkur kitur kokiame regione. Ir dažnai kultūrologai buvo pasitelkiami tų religinių švenčių formavimui ir jie tai išpopuliarindavo kaip visų tradicijas ir papročius. Nėra taip, kad nuo amžių amžinųjų lietuviai ant Kūčių stalo turėjo dvylika patiekalų, tai čia tik maža dalelė tiesos“, – pastebėjo laidos viešnia.
Ji pridūrė, kad tuomet taip pat vyravo naratyvas, kad tokias šventes reikia švęsti ne religiškai, bet tradiciškai. Taip pat pagoniškai, bet ne religiškai.
„Tas 12 patiekalų buvo primestas dalykas, paskui aiškinant, kad čia yra kažkokie metų mėnesiai. Dar neseniai girdėjau aiškinimą, kad tai reiškia 12 apaštalų ir esą tai liaudies papročiai, kurie visą laiką naujai vystosi“, – pridūrė N. Putinaitė.
Apie ką kalbėjome?
00:00 Kiek sovietmetis paveikė mūsų tradicijų vystymąsį?
02:12 Ką svarbu žinoti apie sovietų sureikšmintą rugsėjo 1-ąją?
04:36 Ar vengti sovietinio palikimo gėlių kardelių?
08:40 Per Vėlines – sovietizuoti minėjimai ir prasidėjusi kapų lankymo mada
11:20 Naujųjų metų sureikšminimas ir kodėl alkoholis liejosi laisvai
15:23 Ar mes artėjame prie vakarų?
16:24 Kokie švenčių valgiai atėję iš sovietmečio ir kodėl išpopuliarėjo 12 patiekalų tradicija?
22:10 Gausus stalas – skurdo požymis
23:49 Kaip kitaip švęsti kovo 8-ąjją?
25:45 Kokios mados sovietmečiu susiformavo per laidotuvių apeigas?
29:36 Top-3 šventės, kurias švenčiame nesusimąstydami apie jų kilmę
