TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Liepa Norkevičienė su vyru priėmė svarbų sprendimą: aplinkiniai bandė atkalbėti

2025-10-11 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 07:30

Žinomos dainininkės Liepos Mondeikaitės-Norkevičienės gyvenime – dar daugiau džiaugsmo. Nors artimieji ragino to nedaryti, ji paklausė savo širdies.

Žinomos dainininkės Liepos Mondeikaitės-Norkevičienės gyvenime – dar daugiau džiaugsmo. Nors artimieji ragino to nedaryti, ji paklausė savo širdies.

2

Kaip paaiškės TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gyvūnų pasaulis“, dainininkės Liepos namuose laksto dar vienas keturkojis.

Neklausė kitų nuomonės

Vos tik atlikėja Liepa Norkevičienė įsikėlė į naujus namus, kaip mat nusprendė – priglausti naują šuniuką. Tačiau prieš priimant šį sprendimą, draugai ir pažįstami Liepai sakė nedaryti to.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nedarykit nesąmonės, gi įsikėlėte į namus. Sugrauš, sumyš, sušiks viską. Žodžiu, ir kaip bus blogai, bet aš kaip sakau, ne, nesugriaus gal šuo tų namų ir kažkaip prisitaikysim“, – cituodama artimųjų žodžius sakys Liepa.

Kaip Liepai sakė aplinkiniai pažįstami ir draugai, taip ir atsitiko: „Ir ta kilimą sumyžo, ir nieko neatsitiko, gyvenimas nesugriuvo nei mums, nei tiems aplinkiniams. <...> Mes labai, labai džiaugiamės, kad mes pasiryžom tą daryt.“

Liepa namuose su vyru jau augino šikoku veislės šunį. Tačiau šįkart Liepa nusprendė, kad šuo turi būti iš prieglaudos. Toks šuo, kuriam tikrai reikia pagalbos.

„Mes nuvykome į SOS gyvūnus ir susipažinome su tikrai nemažai šunų, bet mums buvo vienas iš svarbiausių kriterijų tai, kad naujas šuo sutartų su mūsų senbuviu šunimi ir kad tas mūsų senbuvis šuo, na jaustųsi tikrai komfortiškai“, – kalbės ji.

Mulytė su Liepa ir Riku jau gyvena keturis mėnesius. Tačiau pirmos dienos ir savaitės buvo itin sudėtingos. Mulytės gyvenimas prieš patenkant į SOS gyvūnų prieglaudą buvo žiaurus. 

Kaip atlikėja Liepa padėjo naujai šeimos narei įveikti psichologines problemas ir kaip Mulytė jai atsidėkoja – pamatysite jau šį šeštadienį 9:00 val. per TV3 laidoje „Gyvūnų pasaulis“.

