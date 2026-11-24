Ją atlydėjo ypatingi žmonės.
Atvyko su brangiais žmonėmis
Fotografai moterį įamžino prie Kalėdų eglutės ir mielai su svečiais įsiaminusio Kalėdų senelio.
Į renginį ji atvyko ne viena. Aktorę lydėjo itin brangūs žmonės – dukra Viktorija, anūkės Dominyka ir Gabrielė.
Pristatytas lietuviškas kalėdinis filmas
Kaip anksčiau buvo rašoma pranešime spaudai, iki šiol dažniausiai žiūrovus juokinęs netikėtomis situacijomis ir pašėlusiais personažais, komedijų meistras Tadas Vidmantas ėmėsi kitokios istorijos. Jis sukūrė jautrią, humoru pagardintą kalėdinę komediją apie šeimą, senas nuoskaudas ir visada egzistuojančią galimybę atleisti.
Visa tai filme tenka patirti populiariam radijo laidų vedėjui Viliui, kurį vaidina aktorius Leonardas Pobedonoscevas. Kalėdos yra mėgstamiausia Viliaus šeimos šventė. Kartu su žmona Asta, kurios vaidmenį sukūrė Lina Rastokaitė, jis augina du vaikus ir stengiasi jiems būti geras tėtis.
Gražų šventės laukimą sugadina netikėta naujiena – iš Amerikos grįžta Viliaus tėvai. Negana to, jie norėtų Kalėdas švęsti kartu. Ilgus metus be tėvų augęs vyras apie tai nė girdėti nenori. Naujiena pažadina senas nuoskaudas, o Vilius pasiryžęs padaryti viską, kad tik nereikėtų sėsti prie bendro Kalėdų stalo.
Viliaus planai išskraidinti šeimą į Dubajų, susirgti, įsivelti į muštynes ar net patekti į kalėjimą filme žada daugybę komiškų situacijų, tačiau po juokingu šurmuliu slypi labai tikra istorija apie vaikystėje patirtą skausmą, artimųjų ilgesį ir pastangas būti geresniu tėčiu savo vaikams.
„Nėra paprastas Viliaus gyvenimas – močiutės užaugintas, širdyje jis nešiojasi nuoskaudas, kad buvo paliktas ir išduotas. Pats, jau dviejų vaikų tėtis, jis vis dar jaučia vaikystės žaizdas, o jausmų nepriteklių mėgina kompensuoti meile žmonai ir vaikams“, – apie savo personažą pasakoja L. Pobedonoscevas.
Režisierius T. Vidmantas pastebi, kad „Kalėdų nelaukiant“ nuo „Kalėdų belaukiant“ skiriasi tik viena raide. Vis dėlto mažas skirtumas atveria svarbų klausimą: ką daryti, kai per šventes esame verčiami susitikti su tais, kurių dar nesame pasirengę pamatyti?
„Linkiu, kad kada nors nenorą pakeistų noras. Atleisti galima ir tada, kai nesulauki atsiprašymo“, – įsitikinęs režisierius.
Filme šeimos santykius iš arti stebi ir vaikai. Jų vaidmenis sukūrė Odilė Vydmantė ir Kristupas Čipkus. Pasak aktorės Linos Rastokaitės, komiškos situacijos kalba apie labai tikrus dalykus – šeimos ryšius ir žodžius, kuriuos kartais sunku ištarti.
Šio vakaro premjeroje filmo kūrėjai ir aktoriai pirmą kartą susitiko su žiūrovais.
T. Vidmanto komedija šeimai „Kalėdų nelaukiant“ Lietuvos kino teatruose pasirodys jau šį penktadienį, lapkričio 27 dieną. Filmas skirtas žiūrovams nuo septynerių metų, jame taip patvaidina Rimantas Bagdzevičius, Kirilas Glušajevas, Marius Jampolskis, Gražina Baikštytė, Vitalija Mockevičiūtė, Ieva Delininkaitytė, Milda Noreikaitė, Donatas Šimukauskas, Rasa Marazaitė, Dalia Michelevičiūtė ir kiti aktoriai.
Filmo kūrybos procese T. Vidmantą lydėjo ilgametė kūrybinė komanda, kurią jis pats vadina savo trečia šeima: operatorius Ronaldas Buožis, kompozitorius Vytautas Bikus, montuotojas Žilvinas Kuzma, pirmasis režisieriaus asistentas Robertas Kuliūnas, garso režisierius Martynas Tamulis, prodiuseriai Deividas Misiulis, Mantvidas Žalėnas, Jurgita Rakauskaitė ir daugelis kitų.
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