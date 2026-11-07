Kristinos Meseguer ir jos mylimojo gyvenime – pokyčiai

Apie tai K. Meseguer pranešė vaizdo įraše.
Pranešė apie pokyčius
Moters ir jos mylimojo gyvenime laukia nauji potyriai – jiedu išvyksta į Vietnamą.
„Gavome vizas ir mes vykstame į Vietnamą. Taigi, vykstam į Vietnamą – gavome vizą trims mėnesiams. Nežinau, kiek mes ten pabūsime, bet kadangi jam prasidėjo kaitavimo sezonas, o aš visgi noriu išmokti kaituoti, tai pabūsime ten šiek tiek ilgiau“, – vaizdo įraše kalbėjo moteris.
Ji taip pat pridūrė, kad Vietname jiedu susitiks su jos bičiule, o po šios šalies galbūt keliaus į kitą stotelę – Dubajų.