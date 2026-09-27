Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Klausimas apie nėštumą išmušė Agnę Bastienę iš vėžių: „Bet tu išdrįsk dar taip paklausti...“

2026-09-27 09:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 09:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vasarą apie nėštumą paskelbusi dainininko Deivido Basčio žmona Agnė išgyvena vieną gražiausių gyvenimo laikotarpių. Tačiau moterį iš vėžių ne kartą buvo išmušęs vienas kitų žmonių klausimas.

Vasarą apie nėštumą paskelbusi dainininko Deivido Basčio žmona Agnė išgyvena vieną gražiausių gyvenimo laikotarpių. Tačiau moterį iš vėžių ne kartą buvo išmušęs vienas kitų žmonių klausimas.

REKLAMA
3

Apie tai ji prabilo socialiniame tinkle Facebook.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trečio vaikelio besilaukianti Agnė Bastienė su šeima

Kitų žmonių klausimas pribloškia

Ten moteris atskleidė, kad sulaukusi klausimų dėl to, ar vaikelis buvo planuotas, susimąsto apie kitų taktiškumą. Ji rašė:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Per šį nėštumą ne kartą išgirdau klausimą / teiginį: „Tai netyčiukas, ane?“ Trumpam sustingstu ir pagalvoju, ar tikrai suaugę žmonės nežinotų, kaip apsisaugot nuo netyčiukų?

REKLAMA
REKLAMA

Kita mintis, bet Tu išdrįsk dar taip paklaust.

Mūsų mylimukas išlauktas visai netrumpai bet svarbiausia, didžioji dalis kelio jau įveikta.

O patarimas visada – tiesiog patylėti, jei neturi ką pasakyti.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie trečią vaikelį pora pranešė vasarą.

„Taip!!! Mes būsim 5-iese! Laimingi iki dangaus“, – rašoma įrašo socialiniuose tinkluose.

Kaip vėliau paaiškėjo, porai gims trečias berniukas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
neklauskit
neklauskit
2026-09-27 09:38
Agnė dar yra celka.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų