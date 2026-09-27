Klausimas apie nėštumą išmušė Agnę Bastienę iš vėžių: „Bet tu išdrįsk dar taip paklausti...“

Apie tai ji prabilo socialiniame tinkle Facebook.
Kitų žmonių klausimas pribloškia
Ten moteris atskleidė, kad sulaukusi klausimų dėl to, ar vaikelis buvo planuotas, susimąsto apie kitų taktiškumą. Ji rašė:
„Per šį nėštumą ne kartą išgirdau klausimą / teiginį: „Tai netyčiukas, ane?“ Trumpam sustingstu ir pagalvoju, ar tikrai suaugę žmonės nežinotų, kaip apsisaugot nuo netyčiukų?
Kita mintis, bet Tu išdrįsk dar taip paklaust.
Mūsų mylimukas išlauktas visai netrumpai bet svarbiausia, didžioji dalis kelio jau įveikta.
O patarimas visada – tiesiog patylėti, jei neturi ką pasakyti.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie trečią vaikelį pora pranešė vasarą.
„Taip!!! Mes būsim 5-iese! Laimingi iki dangaus“, – rašoma įrašo socialiniuose tinkluose.
Kaip vėliau paaiškėjo, porai gims trečias berniukas.
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