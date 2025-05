Po to, kai Harry savo knygoje, interviu ir televizijos laidose ne kartą užsipuolė savo šeimą, karalius Karolis lll ir princas Williamas beveik atsiribojo nuo jo. Dabar Zara pasidalijo įžvalgomis, skelbė mirror.co.uk.

Zara Tindall nutraukė tylą (5 nuotr.) Meghan Markle, Harry ir Zara Tindall (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle, Harry ir Zara Tindall (nuotr. SCANPIX) Meghan Markle, Harry ir Zara Tindall (nuotr. SCANPIX) +1 Zara Tindall ir Mike Tindall (nuotr. SCANPIX) Zara Tindall ir Mike Tindall (nuotr. SCANPIX)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Zara Tindall nutraukė tylą

43 metų princesės Anos dukra atkreipė dėmesį į tai, kaip karališkasis gyvenimas suvokiamas iš šalies.

REKLAMA

REKLAMA

Karališkosios šeimos narė ryžosi prabilti, kas vyksta viduje: tiesos nesiruošia slėpti

„Iš šalies tai labai sunku pastebėti, bet 100 proc. tai šeima, kuri vis dar išgyvena tuos pačius sunkumus, kaip ir kiti žmonės. <..> Mes vis dar labai palaikome vienas kitą“, – sakė Zara.

REKLAMA

Zara išskyrė savo mirusią močiutę, karalienę Elžbietą II, ir ją labai gyrė.

„Mes turėjome neįtikėtiną žmogų, į kurį galėjome atsiremti ir kurio, deja, jau nebėra. Ji buvo nuostabi ir įkvėpė mus visus“, – sakė trijų vaikų mama.

Zara ir Harry kadaise buvo labai artimi, tačiau dėl jo sprendimo toliau reikšti nuoskaudas šeimai nutrūko dauguma jo santykių. Tačiau Zara ir jos šeima vis dar palaiko labai glaudžius ryšius su Velso šeima, o Mike'as Tindallas užmezgė „broliškus santykius“ su princu Williamu.

REKLAMA

REKLAMA

Karališkosios šeimos komentatorius Dickie Arbiteris, buvęs rūmų spaudos sekretorius, mano, kad jų glaudų ryšį lemia panašios asmenybės.

„Mike'as yra gana paprastas vaikinas. Jis žemiškas, o Williamas irgi... Jie yra du tos pačios šeimos atstovai, tik skirtingai auklėti. Tai ne kartą matėme Williamo ir Maiko tarpusavio santykiuose. Jie yra tikra šeima. Jie to nevaidina“, – sakė jis „Telegraph“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mike'as taip pat labai gerai sutaria su princese Kate; ji kartu su Williamu pasirodė Mike'o podkaste „The Good, The Bad and The Rugby“. Abi šeimos mėgsta leisti laiką kartu su mažais vaikais.

Didžiuodamasis tėtis Mike'as, kuris taip pat yra trijų vaikų tėvas, užmezgė labai mielą ryšį su George'u, Charlotte ir Louisu. Jis buvo pastebėtas demonstruojantis savo žaismingąją pusę, kai per Platininio jubiliejaus iškilmes princui Louisui parodė gestą „Aš tave stebiu“.

REKLAMA

O 2023 m. Kalėdų dieną jis buvo užfiksuotas meiliai apglėbęs George'ą per pečius, o jo dukra Mia vaikščiojo susikibusi už rankų su spinduliuojančiu Louisu.

Tai įvyko po to, kai princas Harry pateko į ugnį dėl to, kad davė interviu BBC po to, kai pralaimėjo teisminį procesą dėl Jungtinės Karalystės policijos apsaugos atstatymo Jis sakė, kad šeimoje buvo „tiek daug nesutarimų“, tačiau „liko tik“ ginčas dėl jo apsaugos – tai, pasak jo, „visada buvo kliūtis“.