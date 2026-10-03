Išvydusi, kur panaudotas jos atvaizdas, Violeta Mičiulienė nesusilaikė: „Kai taip atrodysiu...“

Moteris dėl to kreipėsi į savo sekėjus, ragindama nepasiduoti tokioms apgavystėms.
Melagingoje reklamoje – Violetos atvaizdas
„Vat kai taip atrodysiu, kaip šioje melagingoje reklamistų nuotraukoje, tai nei su vienu nebekalbėsiu!
Dzieve Dzieve, kur ritasi pasaulis!!! Storuliai į pavėsį, „kudelščinos“ į trasą?
Nesąmonė!!!! Netikėk ką priešai suoks“, – rašė socialiniame tinkle.
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