Išplitusią procedūrą pamėgusios moters gyvybę nusinešė vėžys: mirė vos 30-ies

Chelsea soliariumuose pradėjo lankytis būdama vos 15 metų. Kartu su draugėmis jos varžydavosi, kuri išgaus tamsesnį įdegį, nors tuo metu dar buvo per jaunos naudotis šiomis paslaugomis, rašo LAD BIBLE.
Šį įprotį moteris tęsė ir sulaukusi pilnametystės. Tačiau būdama 28-erių ji išgirdo skaudžią diagnozę – jai nustatyta pažengusi melanoma.
Vėžys išplito į daugelį kūno vietų
Iš pradžių Chelsea buvo diagnozuota trečiosios stadijos melanoma. Liga jau buvo išplitusi į krūtį, šonkaulius, šlaunikaulius, plaučius, kepenis, dubenį ir stuburą.
Artėjant 30-ajam gimtadieniui moteris tikėjosi išgirsti geresnių žinių. Tačiau vietoj jų ji sužinojo, kad vėžys išplito ir į smegenis.
„Artėjant 30-ajam gimtadieniui nuoširdžiai tikėjau, kad pagaliau išgirsiu žodžius, kurių taip ilgai laukiau: „Nėra jokių ligos požymių“, – savo paramos rinkimo puslapyje rašė Chelsea.
Tačiau jos laukė dar vienas skaudus smūgis.
„Vietoj to gavau sukrečiančią žinią. Melanoma išplito į mano smegenis. Dabar man nustatyta 4 stadija. Nors šiuo metu kitose kūno vietose ligos požymių nėra, melanoma vėl atsirado naujoje vietoje“, – pasakojo ji.
Moteris pabrėžė, kad melanoma nėra tik odos vėžys – liga gali plisti greitai ir agresyviai.
„Ji gali pakeisti arba nutraukti gyvenimą kur kas greičiau, nei žmonės įsivaizduoja“, – perspėjo Chelsea.
Prieš mirtį siekė įspėti kitus
Sužinojusi diagnozę, Chelsea nusprendė savo istoriją panaudoti siekdama didinti visuomenės sąmoningumą. Ji ragino žmones atsisakyti soliariumų, atkreipti dėmesį į įtartinus odos darinius ir nedelsiant kreiptis į medikus, jei pastebimi nerimą keliantys pokyčiai.
„Jei mano istorija padės bent vienam žmogui anksčiau pasitikrinti apgamą, atpažinti įspėjamuosius ženklus, nustoti lankytis soliariumuose ar suprasti, kokia rimta iš tiesų yra melanoma, tuomet apie tai kalbėti verta“, – rašė ji.
Chelsea taip pat rinko paramą organizacijai „Melanoma Focus“, kuri padeda šia liga sergantiems žmonėms ir prisideda prie visuomenės švietimo. Straipsnyje nurodoma, kad tuo metu jos paramos rinkimo puslapyje buvo surinkta 4210 svarų sterlingų.
Moteris ragino sugriežtinti soliariumų kontrolę, įskaitant privalomą klientų tapatybės patikrinimą. Jungtinės Karalystės valdžia gegužę paskelbė apie planus įvesti tokius patikrinimus, o konsultacijos dėl siūlomų taisyklių baigėsi rugpjūtį. Naujosios taisyklės galėtų įsigalioti 2027 metais.
Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra ultravioletinę spinduliuotę skleidžiančius soliariumus priskiria pirmajai kancerogenų grupei.
Chelsea mirė rugsėjo 30 dieną. Jos laidotuvės suplanuotos spalio 23-iąją.
Po moters mirties socialiniuose tinkluose pasirodė jautrūs artimųjų ir draugų atsisveikinimo žodžiai.
„Niekada nesuprasime, kodėl taip nutiko pačiam nuostabiausiam žmogui pasaulyje. Tu taip sunkiai kovojai ir niekada nepraradai vilties“, – rašė vienas iš ją pagerbusių žmonių.
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