Ingai Norkutei grožio procedūrą atlikusi meistrė parodė rezultatą: atskleidė, kokia aktorė yra iš tikrųjų

Naujienų portalui tv3.lt Gintarė Armalė kiek daugiau papasakojo apie sukurtą įvaizdį ir aktorę Ingą Norkutę.
Grožio procedūra
Pradėdama pokalbį apie Ingą, grožio studijos „Elitera“ įkūrėja ir plaukų priauginimo specialistė Gintarė pasakojo, kad su Inga pažįstamos jau ne vienerius metus.
„Su Inga Norkute susipažinome prieš kelerius metus, kai kilo idėja priauginti jai plaukus ir kardinaliai pakeisti įvaizdį. Nuo tada mūsų bendradarbiavimas tapo savotiška smagia nuolatine paieška – kiekvieno vizito metu ieškome sprendimo, kuris geriausiai atitiktų tuo metu esančią Ingos nuotaiką, gyvenimo pokyčius, rutiną ir norimą įvaizdį“, – kalbėjo ji.
Pasak Gintarės, plaukų priauginimas šiandien – kur kas daugiau nei vien noras pakeisti plaukų ilgį ar suteikti jiems daugiau apimties. Specialistė pabrėžė, kad svarbiausia atsižvelgti į individualius moters poreikius ir jos gyvenimo būdą.
„Moterys nuolat keičiasi. Keičiasi mūsų norai, mada, požiūris į save, gyvenimo tempas. Todėl mums svarbu ne tiesiog priauginti plaukus, o suprasti, ko konkrečiai moteriai reikia, koks jos gyvenimo tempas, stilius, figūros tipas, ir pagal tai adaptuoti plaukus ir sukurti harmoningą, vientisą įvaizdį“, – sakė „Elitera“ įkūrėja ir plaukų priauginimo meistrė Gintarė Armalė.
Tęsdama pokalbį apie Ingai atliktą plaukų priauginimo procedūrą, moteris atskleidė, kad šį kartą buvo nuspręsta paeksperimentuoti, tačiau kardinalių pokyčių nesiekti.
„Per šiuos metus su Inga buvo išbandyti net labai skirtingi įvaizdžiai – nuo itin ilgų, banguotų plaukų iki trumpučio kare. O šį kartą pasirinktas prailgintas kare kirpimas, kuriam prireikė itin nedidelio kiekio priaugintų plaukų.
Šiandien pagrindinis tikslas buvo ne kardinaliai pakeisti Ingos išvaizdą, o tiesiog subtiliai paryškinti natūralių plaukų grožį ir suteikti jiems daugiau apimties. Norėjome sprendimo, kuris būtų ne tik gražus, bet ir patogus kasdienybėje. Ingos gyvenimo ritmas aktyvus, todėl mums buvo svarbu, kad plaukai nereikalautų sudėtingos priežiūros ir nevaržytų jos kasdienybės“, – pasakojo Gintarė.
Paklausta, kaip Inga įvertino naująjį įvaizdį ir ar toks plaukų priauginimo būdas patogus kasdienybėje, Gintarė šyptelėjo: „Ingai šis variantas labai patiko. Su tokiais plaukais lengva tvarkytis, galima keisti sklastymo vietą, rišti juos skirtingai, o priauginimas netrukdo kasdieniam gyvenimui.
Išleidome Ingą su šypsena ir labai gera nuotaika. O mes jau lauksime jos sugrįžtant, nes su Inga visada smagu eksperimentuoti ir ieškoti dar kitų naujų sprendimų.“
Tiesa, viešumoje I. Norkutė neretai pasirodo puikios nuotaikos ir su plačia šypsena. Tačiau kokia aktorė pasirodė Gintarės akimis?
„Inga – labai šiltas, nuoširdus, tikras žmogus. Su ja labai smagu – ji labai energinga, gyva. Kiekvieną kartą ją pasitinkame su šypsena ir nuoširdžiai laukiame mūsų susitikimų“, – sakė pašnekovė.
Naujienų portalas tv3.lt taip pat pasiteiravo pačios Ingos apie jos plaukų pokyčius.
„Man smagu eksperimentuoti su plaukais, juk mes, moterys, mėgstame keistis ir aš – ne išimtis. Dabar labai komfortiškai jaučiuosi su trumpesniais plaukais, o gal vėliau vėl norėsis ilgų?“ – sakė I. Norkutė.
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