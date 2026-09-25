Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ingai Norkutei grožio procedūrą atlikusi meistrė parodė rezultatą: atskleidė, kokia aktorė yra iš tikrųjų

2026-09-25 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 18:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinoma šalies aktorė Inga Norkutė nebijo eksperimentuoti su savo išvaizda ir neretai išbando įvairias plaukų priauginimo technikas. Ne išimtis buvo ir šis kartas, kai ji apsilankė grožio studijoje „Elitera“, kur jos įvaizdį puoselėjo šios srities specialistė Gintarė Armalė.

Žinoma šalies aktorė Inga Norkutė nebijo eksperimentuoti su savo išvaizda ir neretai išbando įvairias plaukų priauginimo technikas. Ne išimtis buvo ir šis kartas, kai ji apsilankė grožio studijoje „Elitera“, kur jos įvaizdį puoselėjo šios srities specialistė Gintarė Armalė.

REKLAMA
6

Naujienų portalui tv3.lt Gintarė Armalė kiek daugiau papasakojo apie sukurtą įvaizdį ir aktorę Ingą Norkutę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Norkutė ir Gintarė Armalė

Grožio procedūra

Pradėdama pokalbį apie Ingą, grožio studijos „Elitera“ įkūrėja ir plaukų priauginimo specialistė Gintarė pasakojo, kad su Inga pažįstamos jau ne vienerius metus.

REKLAMA
REKLAMA

„Su Inga Norkute susipažinome prieš kelerius metus, kai kilo idėja priauginti jai plaukus ir kardinaliai pakeisti įvaizdį. Nuo tada mūsų bendradarbiavimas tapo savotiška smagia nuolatine paieška – kiekvieno vizito metu ieškome sprendimo, kuris geriausiai atitiktų tuo metu esančią Ingos nuotaiką, gyvenimo pokyčius, rutiną ir norimą įvaizdį“, – kalbėjo ji.

REKLAMA

Pasak Gintarės, plaukų priauginimas šiandien – kur kas daugiau nei vien noras pakeisti plaukų ilgį ar suteikti jiems daugiau apimties. Specialistė pabrėžė, kad svarbiausia atsižvelgti į individualius moters poreikius ir jos gyvenimo būdą.

„Moterys nuolat keičiasi. Keičiasi mūsų norai, mada, požiūris į save, gyvenimo tempas. Todėl mums svarbu ne tiesiog priauginti plaukus, o suprasti, ko konkrečiai moteriai reikia, koks jos gyvenimo tempas, stilius, figūros tipas, ir pagal tai adaptuoti plaukus ir sukurti harmoningą, vientisą įvaizdį“, – sakė „Elitera“ įkūrėja ir plaukų priauginimo meistrė Gintarė Armalė.

REKLAMA
REKLAMA

Tęsdama pokalbį apie Ingai atliktą plaukų priauginimo procedūrą, moteris atskleidė, kad šį kartą buvo nuspręsta paeksperimentuoti, tačiau kardinalių pokyčių nesiekti.

„Per šiuos metus su Inga buvo išbandyti net labai skirtingi įvaizdžiai – nuo itin ilgų, banguotų plaukų iki trumpučio kare. O šį kartą pasirinktas prailgintas kare kirpimas, kuriam prireikė itin nedidelio kiekio priaugintų plaukų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiandien pagrindinis tikslas buvo ne kardinaliai pakeisti Ingos išvaizdą, o tiesiog subtiliai paryškinti natūralių plaukų grožį ir suteikti jiems daugiau apimties. Norėjome sprendimo, kuris būtų ne tik gražus, bet ir patogus kasdienybėje. Ingos gyvenimo ritmas aktyvus, todėl mums buvo svarbu, kad plaukai nereikalautų sudėtingos priežiūros ir nevaržytų jos kasdienybės“, – pasakojo Gintarė.

REKLAMA

Paklausta, kaip Inga įvertino naująjį įvaizdį ir ar toks plaukų priauginimo būdas patogus kasdienybėje, Gintarė šyptelėjo: „Ingai šis variantas labai patiko. Su tokiais plaukais lengva tvarkytis, galima keisti sklastymo vietą, rišti juos skirtingai, o priauginimas netrukdo kasdieniam gyvenimui.

Išleidome Ingą su šypsena ir labai gera nuotaika. O mes jau lauksime jos sugrįžtant, nes su Inga visada smagu eksperimentuoti ir ieškoti dar kitų naujų sprendimų.“

REKLAMA

Tiesa, viešumoje I. Norkutė neretai pasirodo puikios nuotaikos ir su plačia šypsena. Tačiau kokia aktorė pasirodė Gintarės akimis?

„Inga – labai šiltas, nuoširdus, tikras žmogus. Su ja labai smagu – ji labai energinga, gyva. Kiekvieną kartą ją pasitinkame su šypsena ir nuoširdžiai laukiame mūsų susitikimų“, – sakė pašnekovė.

Naujienų portalas tv3.lt taip pat pasiteiravo pačios Ingos apie jos plaukų pokyčius.

„Man smagu eksperimentuoti su plaukais, juk mes, moterys, mėgstame keistis ir aš – ne išimtis. Dabar labai komfortiškai jaučiuosi su trumpesniais plaukais, o gal vėliau vėl norėsis ilgų?“ – sakė I. Norkutė.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų