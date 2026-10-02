Goda Alijeva pranešė džiugią žinią

Apie tai G. Alijeva ir „Kastaneda“ paskelbė socialiniuose tinkluose, pasidalydami nuotaikingu vaizdo įrašu.
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„Atskleistas trečiasis KASTANEDOS svečias! 11.14 ŽALGIRIO ARENOJE kartu su Kastaneda scenoje pasirodys Goda Alijeva!
Kartu su Kastaneda gyvai atliks dainas „Nieko nežinau“, „Drakės“ ir „Krizė“. Goda bus. Ar būsi tu?“ – rašoma įraše.
Primename, kad prie legendinės grupės vienam vakarui taip pat prisijungs Vaidas Baumila ir Merūnas Vitulskis.
Prie koncerto prisijungianti dainininkė G. Alijeva pasakojo, kad „Kastaneda“ pirmiausia primena jaunystę, o vėliau grupės muzikinė istorija persipynė ir su jos pačios karjera.
„Kastaneda“ buvo mano jaunystės grojaraščio dalis – jų dainų klausėmės visi, jos dažnai skambėdavo per radiją. Vėliau su Luku turėjome duetą, ne viena mūsų daina karaliavo topuose, darėme net turą po Lietuvą – tai buvo tikrai labai smagus projektas“, – prisimena G. Alijeva.
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