Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Goda Alijeva pranešė džiugią žinią

2026-10-02 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 12:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atlikėja Goda Alijeva ruošiasi neeiliniam pasirodymui scenoje – paaiškėjo, kad lapkričio 14 dieną, Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame sugrįžtančios grupės „Kastaneda“ koncerte ji taps vienu iš vakaro svečių. 

Atlikėja Goda Alijeva ruošiasi neeiliniam pasirodymui scenoje – paaiškėjo, kad lapkričio 14 dieną, Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame sugrįžtančios grupės „Kastaneda“ koncerte ji taps vienu iš vakaro svečių. 

REKLAMA
3

Apie tai G. Alijeva ir „Kastaneda“ paskelbė socialiniuose tinkluose, pasidalydami nuotaikingu vaizdo įrašu. 

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Goda Alijeva

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dalijasi žinia

„Atskleistas trečiasis KASTANEDOS svečias! 11.14 ŽALGIRIO ARENOJE kartu su Kastaneda scenoje pasirodys Goda Alijeva!

REKLAMA
REKLAMA

Kartu su Kastaneda gyvai atliks dainas „Nieko nežinau“, „Drakės“ ir „Krizė“. Goda bus. Ar būsi tu?“ – rašoma įraše. 

REKLAMA

Primename, kad prie legendinės grupės vienam vakarui taip pat prisijungs Vaidas Baumila ir Merūnas Vitulskis.

Prie koncerto prisijungianti dainininkė G. Alijeva pasakojo, kad „Kastaneda“ pirmiausia primena jaunystę, o vėliau grupės muzikinė istorija persipynė ir su jos pačios karjera.

„Kastaneda“ buvo mano jaunystės grojaraščio dalis – jų dainų klausėmės visi, jos dažnai skambėdavo per radiją. Vėliau su Luku turėjome duetą, ne viena mūsų daina karaliavo topuose, darėme net turą po Lietuvą – tai buvo tikrai labai smagus projektas“, – prisimena G. Alijeva.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų