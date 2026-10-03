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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Elono Musko mylimoji ir keturių jo vaikų mama paskelbė apie skyrybas: paviešino žinutes

2026-10-03 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 18:30
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Elono Musko asmeninis gyvenimas vėl atsidūrė dėmesio centre. Jo partnerė Shivon Zilis netikėtai pranešė apie santykių pabaigą ir atvirai papasakojo apie išgyvenamą skausmą.

Elonas Muskas ir Shivon Zilis (nuotr. SCANPIX ir soc. tinklų)

Elono Musko asmeninis gyvenimas vėl atsidūrė dėmesio centre. Jo partnerė Shivon Zilis netikėtai pranešė apie santykių pabaigą ir atvirai papasakojo apie išgyvenamą skausmą.

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Maža to, moteris paviešino ir jųdviejų žinutes, iš kurių matyti, kad vos prieš kelias dienas pora vienas kitam prisipažino meilę, skelbė people.com.

Prakalbo apie išsiskyrimą

„Sunku per vieną savaitę, be jokio įspėjimo, pereiti nuo įsimylėjimo iki paleidimo, bet kartais gyvenime taip jau nutinka“, – spalio 2-ąją socialiniame tinkle „X“ rašė technologijų vadovė S. Zilis.

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Moteris neslėpė, kad nors santykių pabaiga ją skaudina, ji ir toliau jaučia šiltus jausmus Elonui Muskui.

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„Man skauda, tačiau labai rūpinuosi Elonu ir visada linkėsiu jam laimės. Sėkmės, Elonai, pasauliui pasisekė, kad tu jame esi“, – rašė ji.

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S. Zilis ir E. Muskas kartu augina keturis vaikus – dvynius Striderį ir Azure, gimusius 2021 metais, 2024-aisiais gimusią dukrą Arcadia ir jauniausią sūnų Seldoną, apie kurio gimimą buvo paskelbta 2025 metų pradžioje.

Pasak moters, ji ir vaikai Elonui Muskui buvo tarsi saugi erdvė, kurioje jis galėjo atsitraukti nuo intensyvaus gyvenimo bei viešumo.

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„Mes visada buvome jo saugi vieta. Vieta, kurioje visi nepaprastai džiaugdavomės jį matydami ir kurioje visada netrūko laimės bei meilės, o ne karo, priešingai nei jo kitame gyvenime, kupiname kovos“, – teigė ji.

S. Zilis taip pat pripažino, kad jų santykių pabaiga atnešė daug skausmo, tačiau kartu ji džiaugėsi šeima, kurią jiedu sukūrė.

„Daug ko netekome, tačiau, laimei, sukūrėme keturis nuostabius mažus mano gyvenimo mylimuosius“, – rašė moteris.

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Kartu su savo pareiškimu S. Zilis paviešino ir jųdviejų neseniai vykusio susirašinėjimo ekrano nuotrauką. Joje matyti, kad vos prieš kelias dienas pora vienas kitam reiškė meilę.

„Buvo labai smagu susitikti su tavimi pusryčių. Labai tave myliu“, – Muskui parašė S. Zilis.

Į tai rugsėjo 24-ąją jis atsakė: „Aš taip pat tave myliu.“

 

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