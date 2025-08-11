Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Ekspertė atskleidė šokiruojančius faktus, kas vyko karališkuosiuose rūmuose: skubiai kvietė kunigą

2025-08-11 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 15:55

Kaip ilgiausiai valdžiusi monarchė Didžiosios Britanijos istorijoje, anapilin išėjusi karalienė Elžbieta II per savo išskirtinę 70 metų valdymo laikotarpį neabejotinai sukaupė daugybę istorijų – tačiau viena iš jų, kuri toliau žavi karališkosios šeimos gerbėjus, yra jos tariamas dalyvavimas egzorcizmą Sandringhamo dvare kartu su motina.

Karalienė Elžbieta ll (nuotr. SCANPIX)
5

Kaip ilgiausiai valdžiusi monarchė Didžiosios Britanijos istorijoje, anapilin išėjusi karalienė Elžbieta II per savo išskirtinę 70 metų valdymo laikotarpį neabejotinai sukaupė daugybę istorijų – tačiau viena iš jų, kuri toliau žavi karališkosios šeimos gerbėjus, yra jos tariamas dalyvavimas egzorcizmą Sandringhamo dvare kartu su motina.

0

Ši intriguojanti istorija pirmą kartą pasirodė po to, kai karališkasis biografas Kennethas Rose’as užfiksavo paslaptingą ceremoniją savo dienoraštyje, teigdamas, kad ji įvyko 2000 metais Sandringhamo rūmuose, kur karalienė, kaip pranešama, dalyvavo „religiniame valymo rituale“ kambaryje, kuriame mirė jos tėvas, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karalienė Elžbieta ll
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalienė Elžbieta ll

Neįprasta ceremonija

Neįprasta ceremonija, kaip teigiama, buvo laikoma būtina po to, kai namų personalas pranešė apie keistus ir neraminančius įvykius miegamajame, kuriame 1952 metais mirė karalius.

Netrukus karalienės motina esą suorganizavo ritualą ir pasitelkė savo dukros pagalbą.

Tačiau, nors tai gali pasirodyti keista ir gana dramatiška, ceremonija mažai priminė sensacingas scenas, dažnai vaizduojamas populiarioje kultūroje, kaip paaiškino karališkasis biografas Robertas Hardmanas.

Neseniai savo podkasto „Karalienės, Karaliai ir bjaurūs dalykai“ epizode Hardmanas pabrėžė, kad tai nebuvo „įprastas egzorcizmas“, pranešė „Express“.

„Nebuvo jokių dramatiškų demonų išvarymų, kaip matome filmuose. Teigiama, kad kambaryje buvo nerami dvasia, o kunigas turėjo pašventinti šią erdvę“, – sakė jis.

Elžbieta bei jos motina kartu su savo dvaro ponia Prue Penn dalyvavo ceremonijoje, kurios tikslas buvo nuraminti neramią dvasią.

„Niekas tiksliai nežinojo, kas turėjo būti ta dvasia, nors ji pasirodė kambaryje, kuriame mirė Džordžas VI“, – komentavo Hardmanas.

„Rose spėliojo, ar tai galėjo būti velionės Velso princesės Dianos, kuri mirė keletą metų anksčiau, dvasia. Anapilin išėjusi Karalienė turėjo tvirtą tikėjimą, bet nebuvo prietaringa“, – pridūrė jis.

 

