Daddy Was A Milkman atvirai apie ilgą kelią į sėkmę ir gyvenimą pakeitusį sprendimą: „Aš bijojau tų žmonių!“

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“ atlikėjas papasakojo apie muzikos karjeros pradžią, apie scenos baimę ir apie artėjantį turą.
Nors dabar atlikėjas Daddy Was A Milkman yra garsi scenos asmenybė, pradžioje jis net neplanavo lipti ant scenos. Pasak atlikėjo, jam džiaugsmą nešė kūryba, o ne atlikimas – jam teko mokytis džiaugtis atliekant kūrinius ir nustoti bijoti klaidų.
„Aš bijojau tų žmonių! Aš rašyti visą laiką mėgdavau, o kai pradėjau rašyti dainas, neturėjau jokio plano, kad daryčiau koncertus, ir kad į juos ateitų žmonės“, – atskleidė I. Pociūnas.
Intravertui atlikėjui scenos baimė nesutrukdė siekti svajonės
Scenos baimė išliko, vaikai gimė, laiko nebeliko, bet noras įrašinėti dainas suintensyvėjo. Kai gyvenimas virė, o dainų daugėjo, Ignas pradėjo matyti albumo potencialą ir teko apsispręsti, ar nori eiti tuo pačiu keliu, ar nori surizikuoti ir siekti karjeros muzikoje.
„Kai prasidėjo pirmi koncertai, sakiau „parizikuokime“. Jei ką, į darbus gali grįžti visada, bet jeigu nori pilnai susitelkti į muziką, tada reikia tą ir daryti“, – pasidalino atlikėjas.
Pirmoji daina, kuri susilaukė dėmesio, buvo „Breathe In“. Tai buvo antroji Daddy Was A Milkman išleista daina ir ji pasklido ne tik po visą Lietuvą – latviai taip pat puikiai žino šios dainos žodžius. Nors „Breathe In“ susilaukė daugiau dėmesio, atlikėjo pirmąją dainą „Seasons“ žmonės kelis kartus išgirdo per radiją. Pats atlikėjas pirmuosius kartus nesuprato ir negalėjo patikėti, kad dainos skamba per radiją.
„Taigi čia tik kažkas kitas gali tą daryti. Man labai ilgai užtruko, kol aš supratau, kad čia vis dėlto pasiekiama, kad čia vis dėlto galima“, – neslepia Ignas.
Ignas pripažįsta, kad jis neina į studiją, kol neturi tikslaus plano. Jis nebando sėdėdamas studijoje iš savęs kažką išspausti, priversti save kurti ir leidžia muzikai ateiti natūraliai. Tokiu būdu jam kūryba netampa darbu, nes įrašinėti eina jau turėdamas tekstą ir muziką.
Ateities planuose – naujos patirtys
Artėjant naujam turui, atlikėjas atskleidė, kad šį kartą jie bendradarbiauja su šokio teatru „Aura“. Tai bus pirmasis kartas, kai per koncertus ant scenos stovės šokėjai.
Ignas papasakojo, kad šokėjams suteikė laisvės išsirinkti jo dainas, kuriose jie norės dalyvauti, ir patys statysis šokio choreografiją. Šokėjų pasirodymus Ignas išdėlios per visą koncerto eigą.
„Bus tokia graži dinamika – pagal jausmą, pagal nuotaikas ir pagal natūralų koncerto augimą, nusiraminimą, kulminaciją. Erdvės vis tiek bus mažesnės: teatrai, tokios koncertų salės, kur žmonės sėdi. Pats formatas truputį diktuoja, ką daryti, ko nedaryti“, – atskleidė atlikėjas Daddy Was A Milkman.
Turas „All About Love“ prasidės ne nuo didžiųjų miestų, kaip yra įprasta, o nuo mažesnių. Ignas įvardijo, kad šį kartą nori dėmesį sutelkti į dažnai užmirštus miestus.
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Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.