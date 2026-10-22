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TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Daddy Was A Milkman apie sėkmę sulaukus 36-erių: „Jeigu ką, į darbus gali grįžti visada“

Laida „Kažkas naujo“
2026-10-22 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Ugnė Martusevičiūtė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 19:00
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Šiandien jo dainas mintinai dainuoja tūkstančiai klausytojų Lietuvoje ir už jos ribų, tačiau atlikėjo Daddy Was A Milkman, tikruoju vardu Igno Pociūno, kelias į muzikos pasaulį buvo visai kitoks, nei galėtų pasirodyti. Laidoje „Kažkas naujo“ vedėjai, muzikos žurnalistei Ugnei Martusevičiūtei atlikėjas atvirai papasakojo apie vėlyvą sėkmę, baimę lipti į sceną ir sprendimą rizikuoti dėl savo svajonės.

Šiandien jo dainas mintinai dainuoja tūkstančiai klausytojų Lietuvoje ir už jos ribų, tačiau atlikėjo Daddy Was A Milkman, tikruoju vardu Igno Pociūno, kelias į muzikos pasaulį buvo visai kitoks, nei galėtų pasirodyti. Laidoje „Kažkas naujo“ vedėjai, muzikos žurnalistei Ugnei Martusevičiūtei atlikėjas atvirai papasakojo apie vėlyvą sėkmę, baimę lipti į sceną ir sprendimą rizikuoti dėl savo svajonės.

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Nors šiandien Daddy Was A Milkman koncertuoja pilnose salėse, kadaise jis net neįsivaizdavo, kad jo kuriamų dainų klausysis tūkstančiai žmonių. Dar vaikystėje muzikanto kelią pradėjęs nuo susižavėjimo legendiniu trimitininku Louisu Armstrongu, Ignas netrukus suprato, kad muzikos mokyklos taisyklės jam ne prie širdies.

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„Mano tėtis klausydavo vinilo plokštelių. Viena iš jų buvo Louiso Armstrongo. Pamačiau jį su dideliais žandais ir sakau: tėti, aš irgi noriu groti trimitu“, – vaikystę prisiminė atlikėjas.

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Vis dėlto muzikos mokykloje jis ilgai neužsibuvo. Užuot lankęs pamokas, berniukas sugalvojo gudrybę – važinėdavo troleibusu po Vilnių, kol praeidavo pamokoms skirtas laikas. Tiesa, ši paslaptis ilgai neišsilaikė – apie praleistas pamokas tėvui pranešė muzikos mokytojas.

Tačiau meilė muzikai niekur nedingo. Paauglystėje Ignas pradėjo groti gitara, kurti pirmąsias dainas, o vėliau gyvenimas jį nuvedė visai kitais keliais.

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(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke

Nuo pieno išvežiojimo Amerikoje iki koncertų pilnose salėse

Baigęs ekonomikos studijas Ignas septynerius metus praleido Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ten teko imtis įvairiausių darbų, tarp jų – ir išvežioti pieną. Būtent su šia gyvenimo patirtimi susijęs šiandien puikiai žinomas sceninis vardas Daddy Was A Milkman.

Grįžęs į Lietuvą atlikėjas dirbo nekilnojamojo turto srityje, tačiau muzikos niekada nepamiršo. Lemtingu postūmiu tapo apsilankymas įrašų studijoje su dovanų kuponu. Ten jis susipažino su muzikos prodiuseriu Vytu Vaičiuliu, su kuriuo kūrybinė draugystė tęsiasi iki šiol.

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„Su dovanų kuponu nuėjau į studiją ir sakom – įrašom dabar dainą arba dvi. Seniai labai norėjau tikrą, gražų, kokybišką įrašą pasidaryti, nes dainas rašiau jau turbūt dešimt metų iki to laiko, kol į tą studiją atėjau“, – pasakojo Ignas.

Tačiau net ir įrašius pirmąsias dainas sprendimas visiškai atsidėti muzikai neatėjo iš karto. Kurį laiką teko derinti darbą, šeimą ir kūrybą. Tuo metu namuose augo maži vaikai, trūko miego, o laisvų valandų studijai tekdavo ieškoti tarp kasdienių įsipareigojimų.

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„Kai vaikai nemiega, koks tu produktyvus gali būti kitą dieną? Aš nekilnojamojo turto darbo metu kiekvieną pertraukėlę mašinoje išnaudodavau miegui. Dešimt minučių turi – atsijungi, penkias minutes turi – atsijungi. Sudėtinga buvo, bet rasti laiko į studiją sugrįžti ir rašyti dainas visai užteko“, – prisiminė muzikantas.

Galiausiai atsiradus pirmiesiems koncertams teko apsispręsti, ar ir toliau bandyti suderinti dvi skirtingas veiklas, ar visą dėmesį skirti muzikai.

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„Kai pradėjau galvoti apie pirmus koncertus, sakiau – parizikuokim. Jeigu ką, į darbus gali grįžti visada. Bet jeigu norisi pilnai susitelkti į muziką, tai reikia tą ir daryti“, – sakė Daddy Was A Milkman.

Sėkmė aplankė 36-erių: ar vėliau išgarsėti lengviau?

Didysis lūžis atlikėjo karjeroje įvyko sulaukus 36-erių. Antroji jo išleista daina „Breathe In“ sulaukė didžiulio dėmesio ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Tačiau pats muzikantas tikina, kad net ir pirmosios dainos „Seasons“ pasirodymas radijo eteryje jam jau atrodė neįtikėtinas pasiekimas.

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„Tą pačią „Seasons“ dainą sugrojo kelios radijo stotys ir aš galvojau, kaip dabar čia gali būti, kad mes įrašėm ir groja? Man prireikė ilgo laiko, kol supratau, kad tai vis dėlto pasiekiama“, – prisiminė atlikėjas.

Laidos vedėjai Ugnei Martusevičiūtei pasiteiravus, ar brandesniame amžiuje užklupusi sėkmė padėjo išvengti vadinamosios žvaigždžių ligos, Ignas neslėpė, kad amžius nebūtinai apsaugo nuo naivumo.

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„Aš naivus ir taip esu. Mane lengva apgauti. Jeigu bet ką pasakysi, aš ir patikiu, o paskui tik išsiaiškinu, kad ne“, – juokėsi jis.

Vis dėlto atlikėjas pripažino, kad su metais atsiranda daugiau aiškumo, kam verta skirti savo laiką ir energiją. Jo nuomone, vėliau atrasta kūrybinė laisvė turi ir privalumų – ypač kai muzikos kelias nėra apribotas akademinių taisyklių.

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„Kai sėdžiu su gitara namuose ir ieškau garsų, aš tų progresijų ir natūralių sekų per daug neišmanau. Man kur gražu, ten ir einu, ir ieškau“, – savo kūrybos principus atskleidė muzikantas.

Prisipažino bijojęs koncertų ir žmonių

Nors šiandien koncertai yra neatsiejama Daddy Was A Milkman gyvenimo dalis, atlikėjas nustebino prisipažinęs, kad iš pradžių lipti į sceną jam visai nepatiko.

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„Aš bijojau tų žmonių. Dainas rašyti visą laiką mėgdavau, bet kai pradėjau jas rašyti, niekada neturėjau jokio plano, kad darysiu koncertus, kad ateis žmonės ir žiūrės, o aš čia stengsiuosi klaidos nepadaryti“, – pasakojo Ignas.

Pasak jo, kūrybos ir koncertavimo teikiamas džiaugsmas yra du skirtingi dalykai. Ne visi muzikantai, mėgstantys kurti, vienodai gerai jaučiasi scenoje.

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„Džiaugsmas yra kurti, o rodyti – nebūtinai. Aš buvau iš tų, kurie mokosi džiaugtis koncertais“, – atviravo atlikėjas.

Šiandien požiūris pasikeitęs. Nors prieš pasirodymus vis dar aplanko jaudulys, Ignas išmoko sau priminti, kad muzika pirmiausia yra jo paties pasirinkimas.

Naujas iššūkis – koncertai su šokio teatru „Aura“

Šiuo metu atlikėjas ruošiasi naujam kūrybiniam etapui. Vasario mėnesį vyks koncertinis turas „All About Love“, kuriame jo muzika susijungs su Kauno šokio teatro „Aura“ pasirodymais.

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Nors Ignas juokauja, kad pats scenoje yra tikras medis ir šokti nesiruošia, bendradarbiavimas su profesionaliais šokėjais jam tapo vienu įdomiausių pastarojo meto iššūkių.

„Mes leidome patiems šokėjams išsirinkti kūrinius, kuriuose jie nori dalyvauti, ir patiems kurti choreografiją. Aš į tai nesikišiu ir visiems dėl to bus tik geriau“, – juokėsi atlikėjas.

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Įdomu ir tai, kad šįkart didesnis dėmesys bus skirtas ne sostinei, o kitiems Lietuvos miestams – Alytui, Utenai, Druskininkams, Marijampolei, Šiauliams bei Klaipėdai. Dar prieš šį turą, gruodžio 8 dieną, Daddy Was A Milkman surengs koncertą Vilniuje, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje, kartu su latvių gitaristu Gintsu Smukais. Šis pasirodymas taps savotiška padėka už beveik dvejus metus trunkančią bendrą muzikinę kelionę.

Visą pokalbį išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

Kažkas naujo“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir TV3 televizijos „YouTube“ kanale.

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