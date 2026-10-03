Buvusi „Mokinukė“ Rūta prabilo apie ypatingą ryšį: „Tokia istorija apie meilę iš pirmo žvilgsnio...“

Iš Marijampolės kilusi Rūta savo muzikinę karjerą pradėjo grupėje „Mokinukės“, o šiandien ji ne tik dainuoja, bet ir dirba psichologe bei psichoterapeute.
„Mes labai daug laiko praleidžiam praeity, ateity, kažkokioj fantazijoje. O katinas gyvena dabartine akimirka, jisai geba mėgautis, jisai geba džiaugtis. Jisai, jeigu supyksta, supyksta, praeina kažkiek laiko, praeina tas jo pyktis, jis nesinešioja kažkaip ilgą laiką kažkokių turbūt emocijų ar nuoskaudų. Pas jį viskas vyksta taip spontaniškai ir tuo pačiu jis turi tokį labai gerą atsiribojimą nuo to, kas vyksta aplinkui“, – laidoje kalbės ji.
Meilė iš pirmo žvilgsnio
Pasak Rūtos, augintiniai gali tapti ne tik ištikimais draugais, bet ir svarbia emocine atrama. Anot jos, tyrimai rodo, kad gyvūnus auginantys žmonės yra laimingesni, o augintiniai taip pat gali padėti lengviau išgyventi emocinius sunkumus ar psichologines traumas:
„Tai su gyvūnais kuriamas ryšys labai padeda. Lygiai taip pat kaip kiekvienam žmogui svarbu žmogiškasis ryšys ir su gyvūnų galima tokį pat ryšį sukurti, kartais net stipresnį.“
Rūtos ryšys su katėmis užsimezgė dar vaikystėje. Būdama maža ji į namus tempdavo gatvėje rastus kačiukus. Tiesa, jos tėtis kačių nemėgo, todėl augintiniai šeimoje ilgai neužsibūdavo. Tačiau laikui bėgant jo požiūris kardinaliai pasikeitė.
O prieš aštuonerius metus Rūtos gyvenime atsirado Filipas – katinas, su kuriuo, kaip pati sako, ją sieja meilė iš pirmo žvilgsnio:
„Tokia istorija apie meilę iš pirmo žvilgsnio, nes susitariau su veislyno atstovais, kad atvyksiu į parodą apžiūrėti tėvų tų kačiukų, kurie turėjo gimti ten, nežinau, ar už pusmečio. Bet aš išeidama iš tos parodos tiesiog pamačiau narvelį ir tam narvely buvo du mažiukai kačiukai. Ir vienas taip atsistojęs, atsirėmęs į narvelio duris, tiesiai į mane žiūri.
Aš priėjau prie to kačiuko, aš į jį žiūriu, jis į mane, ir ten, toje parodoje, kur dalyvavo tie žmonės iš kitos šalies, jie pradėjo kalbėti kalba, kurios aš nesupratau. Nesupratau, ko manęs paklausė. Ir tas vyras pastebėjo, kad aš nesuprantu, jis tiesiog išėmė katinėlį ir man jį padavė. Ten buvo Filipas.“
Nors užmegzti ryšį su gyvūnu, kaip ir su žmogumi, ne visada paprasta, Rūta įsitikinusi – augintiniai į mūsų gyvenimą atneša daug šilumos, nuoširdumo ir gebėjimo gyventi šia akimirka.
Kaip užmegzti stiprų ryšį su gyvūnais ir kodėl augintinius laikantys žmonės gali jaustis laimingesni, pamatysite jau šį šeštadienį, 9 val., TV3 laidoje „Gyvūnų pasaulis“.
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