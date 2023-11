20 metų atgal: pamatykite, kaip Agnė Jagelavičiūtė ir Gediminas Jaunius „TV pagalboje“ gaudė gandrą

Prieš 20 metų – 2003-iaisiais – Gediminas Jaunius (45 m.) ir Agnė Jagelavičiūtė (1980-2022) buvo socialinės dokumentikos laidos „TV pagalba“ gelbėtojais.

Šiame projekte Agnė dirbo 5 metus. Ko tik nėra buvę – ir juokingų situacijų, ir tokių, kai nėra aišku, kuriam iš laidos herojų padėti, mat visų istorijos atrodydavo to vertos.

„Buvau lyderiaujanti moteris „TV pagalboje“, tik aš viena gaudavau vyrišką atlyginimą“, – 2022-ųjų sausį, laidoje „Gero vakaro šou“ prisiminė moteris.

„Aš kartais ilgiuosi „TV pagalbos“. Ten būdavo įdomių dalykų… Aišku, po to jų gyvenime pamačiau ir pati (juokiasi). Tu paprastai viską turi žinoti iš visų pusių. Savo darbe – nors stiliste jau nebedirbu – bent kartą per metus darau didžiulę fotosesiją tam, kad „palaikyčiau raumenį“ ir darbuotojai nepradėtų meluoti, kad čia labai sunku ir reikia labai daug pinigų“, – tąkart atviravo A. Jagelavičiūtė.

Viešėdama studijoje Agnė buvo paklausta, ko iš tų laikų, kai filmavosi laidoje, ji pasiilgsta labiausiai?

„Pasakysiu vieną iš geriausių bajerių – ir kaip to nepasiilgti? Važiuojame per kažkokį kaimą, nuvažiuota jau 300 kilometrų, yra visiška naktis, žiema, ir nėra jokių navigacijų, nes čia dar ne tie laikai. Mes su Gedu išlendame iš mašinos ir beldžiame į kažkokį namelį, nes mums – jau šakės, pasimetėme. Žmonės atidaro duris, paaiškina, kur mums važiuoti ir tada sako: „O kada rodysit?“ Bet, kad mes buvome be kamerų…“ – juokėsi laidoje įvykius, patirtus kartu su tuometiniu kolega Gediminu Jauniumi, prisiminusi moteris.

„Tada buvo nepalyginami laikai, mes ateidavom „spirdavom“ koja duris ir visus filmuodavom“, – juokėsi A.Jagelavičiūtė.

Pasak moters, būdavo tokių situacijų, kai abi konflikto pusės kalbėdavo įtikinamai, o išspręsti problemos nepavykdavo: „Tada skambindavom prodiuseriui ir klausdavom, ką daryti, o jis mums siūlydavo kuriozus. Vienoje istorijoje pasiūlė palaidoti televizorių, suorganizuoti jo laidotuves. Aš per dešimt metų nesupratau, kodėl tą televizorių reikėjo laidot.“