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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: mokesčių konkurencingumo indekse Lietuva išlaikė penktą vietą žiniasklaida

2026-10-29 07:28 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 07:28
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 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) mokesčių konkurencingumo 2026-ųjų reitinge Lietuva išlaikė 5-tą vietą, rodo organizacijos „The Tax Foundation“ sudaromas indeksas, kurį ketvirtadienį skelbia „Verslo žinios“.

Lietuvos vėliava (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) mokesčių konkurencingumo 2026-ųjų reitinge Lietuva išlaikė 5-tą vietą, rodo organizacijos „The Tax Foundation“ sudaromas indeksas, kurį ketvirtadienį skelbia „Verslo žinios“.

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Naujausiame tarptautiniame mokesčių konkurencingumo vertinime Lietuva į priekį užleido tik Šveicariją, Naująją Zelandiją, Latviją bei Estiją, kuri pirmojoje vietoje rikiuojasi tryliktus metus iš eilės.

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Lietuva išlaikė penktą vietą 2026 metų EBPO mokesčių konkurencingumo reitinge

Pagal mokesčius verslui Lietuva liko trečia, pagal mokesčius gyventojams – dešimta, pagal vartojimo mokesčius – 23, pagal turto mokesčius – šešta, o pagal mokesčių sąlygas tarptautiniam verslui – 16.

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Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) analitikas Ernestas Einoris portalui sakė, kad reitingas neturėtų būti laikomas teigiamu šiemet įsigaliojusių mokestinių pakeitimų įvertinimu, kadangi dalis jų šalies konkurencingumą blogino, dalis – gerino.

„The Tax Foundation“ vertina labiausiai pažengusių pasaulio valstybių, kurios priklauso EBPO, mokesčių sistemą.

indeliai.lt

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