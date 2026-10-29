Žiniasklaida: mokesčių konkurencingumo indekse Lietuva išlaikė penktą vietą žiniasklaida

Naujausiame tarptautiniame mokesčių konkurencingumo vertinime Lietuva į priekį užleido tik Šveicariją, Naująją Zelandiją, Latviją bei Estiją, kuri pirmojoje vietoje rikiuojasi tryliktus metus iš eilės.
Lietuva išlaikė penktą vietą 2026 metų EBPO mokesčių konkurencingumo reitinge
Pagal mokesčius verslui Lietuva liko trečia, pagal mokesčius gyventojams – dešimta, pagal vartojimo mokesčius – 23, pagal turto mokesčius – šešta, o pagal mokesčių sąlygas tarptautiniam verslui – 16.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) analitikas Ernestas Einoris portalui sakė, kad reitingas neturėtų būti laikomas teigiamu šiemet įsigaliojusių mokestinių pakeitimų įvertinimu, kadangi dalis jų šalies konkurencingumą blogino, dalis – gerino.
„The Tax Foundation“ vertina labiausiai pažengusių pasaulio valstybių, kurios priklauso EBPO, mokesčių sistemą.