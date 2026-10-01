Žiniasklaida: Lietuvos kosmoso startuolis pritraukė 2,5 mln. eurų investiciją

Į bendrovę per antrąjį investicijų etapą investavo rizikos kapitalo fondai „Iron Wolf Capital“ ir „Lemonade Stand“, verslo angelų sindikatas „NGL Ventures“, buvęs mažųjų palydovų gamintojos „NanoAvionics“ komercijos vadovas Linas Sargautis, verslininkas Tomas Žalandauskas.
„BlackSwan Technologies“ yra pritraukusi 3,2 mln. eurų
Bendrovė JAV ir Europoje jau komercializavo savo kosmoso misijų modeliavimo sistemą „Mission Design Simulator“, o pritrauktomis lėšomis bus siekiama didinti jos pardavimus.
Skelbiama, kad investicija taip pat leis į palydovus montuojamą „RPO Kit“ navigacijos sistemą kosmose išbandyti anksčiau nei planuota – 2027 metų pabaigoje, o ne 2028 metais.
Iš viso 2019 metais įkurta „BlackSwan Technologies“ yra pritraukusi 3,2 mln. eurų.