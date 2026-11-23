Skelbiama, jog „Sodra“ įmonės bankroto siekia dėl ilgą laiką nesumokamos skolos, sudarančios 182,6 tūkst. eurų. Dar 101,6 tūkst. eurų siekia „Panevėžio Auridos“ nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Įmonės vadovas Redas Klupšas sako, jog įmonė mėgins susitarti su kreditoriumi, o restruktūrizavimas nesvarstomas.
„Verslo žinių“ teigimu, „Sodros“ iniciatyva 2024 metais „Panevėžio Auridai“ buvo iškelta nemokumo byla, tačiau ji panaikinta bendrovei sumokėjus 312 tūkst. eurų įsiskolinimą su baudomis ir delspinigiais.
Anot portalo, iki plataus masto invazijos Ukrainoje „Panevėžio Aurida“ 98 proc. produkcijos eksportavo į Rusiją, o bandymai įžengti į Vakarų šalių rinką kol kas nėra itin sėkmingi.
„Panevėžio Aurida“ praėjusių metų finansinių rezultatų nėra pateikusi, tačiau užpernai ji gavo 1,64 mln. eurų pajamų bei patyrė beveik 0,7 mln. eurų grynojo nuostolio.