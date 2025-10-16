Vyriausybei žadant kitąmet didinti kelių finansavimą „Lietuvos keliai“ įspėja, kad jis mažės

„Lietuvos kelių“ vadovo Šarūno Frolenkos teigimu, sumažinus 2026 metų Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPPP) biudžetą, realiems kelių ir tiltų remonto darbams programoje liks mažiau nei 100 mln. eurų.
„Dabar komunikuojama, kad kitąmet KPPP bus 388,6 mln. eurų ir dar 200 mln. eurų naujame Kelių fonde, tad iš viso 588 mln. eurų. Tai tiesiog reiškia, kad finansavimas lieka toks pats. Jokio didėjimo, kurio buvo laukiama, nėra. Situaciją netgi galima drąsiai vadinti mažėjimu, nes fondas kurtas ir steigtas siekiant padidinti finansavimą“, – pranešime sakė Š. Frolenko.
Anot jo, patvirtinus tokį finansavimą tai reikštų ir drastišką savivaldybių kelių finansavimo mažinimą.
„Pavyzdžiui, 2025 metais savivaldybės gavo 214 mln. eurų (38 proc. KPPP lėšų), o 2026 metais net ir padidinus jų dalį iki 42 proc. jos gautų tik 167 mln. eurų – net 47 mln. eurų mažiau“, – teigė Š. Frolenko.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį pranešė, kad kitąmet pradedančiame veikti Valstybiniame kelių fonde bus apie 200 mln. eurų.
Tačiau beveik tokia pat suma mažėja kitų metų KPPP biudžetas – Finansų ministerija siūlo jame numatyti 388,6 mln. eurų, arba 175 mln. eurų mažiau nei šiemet, o keliams iš viso numatoma 730,5 mln. eurų – 4,6 proc. daugiau nei numatyta šiemet (726 mln. eurų).
Tuo metu Š. Frolenkos teigimu, premjerės ir finansų ministro pasisakymai reiškia, jog kelių finansavimas gali netgi mažėti ir visos viltys kasmet gerinti kelių ir tiltų būklę yra tiesiog nubraukiamos.
„Nors skelbiama, kad fonde bus kiek daugiau nei 200 mln. eurų, bet į planuojamas pajamas numatomos ir e. tollingo sistemos lėšos, kurių žinoma, kad 2026 metais nebus (papildomų pajamų iš naujos sistemos – BNS). Taip pat nėra iki galo aišku, ar 200 mln. eurų yra planuojamas fondo finansavimas iš biudžeto, ar tai suma kartu su lėšomis, kurias fondas galės skolintis, bet ateityje turės grąžinti“, – pranešime sakė Š. Frolenko.
K. Vaitiekūnas trečiadienį žurnalistams teigė, kad į Kelių fondą bus nukreipta dalis anksčiau KPPP skirtų lėšų, o bendras kelių finansavimas 2026 metais didės apie 5 procentus.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas interviu BNS neseniai sakė, kad Kelių fondas 400 mln. eurų galėtų surinkti apie 2028 metus, kai jau veiks nauja sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacinė sistema, arba e. tollingas. Pasak ministro, tuomet bendras kelių finansavimas galėtų pasiekti ir 1 mlrd. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra išreiškęs viltį, jog Kelių fondas užtikrins didesnį kelių finansavimą. Anot jo, fondas turi būti grįstas papildomais finansavimo šaltiniais, antraip rizikuoja likti popieriniu projektu be praktinės naudos gerinant kelių būklę.