„Vilvi Group“ planuoja atnaujinti eksportą į Kiniją per Latviją

„Kadangi Latvija nėra susipykusi (su Kinija – BNS), mes tam tikrus produktus ten (Latvijoje – BNS), ką gaminsim, (į Kiniją – BNS) galime eksportuoti. Mes minčių turime. Mes Kinijoje atsidursime, (su tuo – BNS) ką gaminame Latvijoje, artimiausiais metais“, – portalo „Verslo žinios“ tinklalaidėje teigė G. Bertašius.
Grupės vadovas pabrėžė, kad šiuo metu grupės prekybiniai ryšiai su Kinija yra nutrūkę: „Jie visiškai yra apmirę“.
Bertašius: į Kiniją artimiausias metais tikimės grįžti per Latvijos įmonę
G. Bertašius atkreipė dėmesį į skirtingas Lietuvos vyriausybių pozicijas dėl santykių su Kinija.
„Viena Vyriausybė sako pirmyn – tai Butkevičiaus (Algirdas Butkevičius premjeru buvo 20212–2016 metais – BNS). Ir Butkevičius pats, premjeras, įdėjo nemažai energijos. Mes patikėjome, ėjom (į Kinijos rinką – BNS) ir turėjom pakankamai įdomių pardavimų – nuo mocarelos sūrio iki angliavandenių“, – teigė grupės vadovas.
„Kinija buvo mums įdomi rinka ir mes daug investavom į parodas, į klientus“, – pridūrė jis.
G. Bertašius teigė, kad per paskutinį pusmetį, iki nutrūko prekybos ryšiai su Kinija, grupė į šią šalį eksportavo apie 2 tūkst. įvairios produkcijos.
G. Bertašius 2021 metais teigė, kad 2020 metais įmonė į Kiniją eksportavo 2 tūkst. tonų produkcijos, o jos dalį, kurią nustojo pirkti Kinijos įmonės, pavyko realizuoti kitose rinkose. Anot jo, eksporto į Kiniją dalis nebuvo didelė, tačiau vertinant grupės plėtrą ši rinka laikyta svarbia dėl didelio vartotojų skaičiaus.
2021 metais Vyriausybei leidus Taivanui šalyje atidaryti Taivaniečių atstovybę, nuo 2021 metų gruodžio Kinija, neinformavusi nei ES, nei Lietuvos institucijų, pradėjo smarkiai riboti ar net blokuoti importą iš Lietuvos ir eksportą į Lietuvą, taip pat su Lietuva susijusį importą ir eksportą.
„Vilvi Group“ Latvijoje, Bauskėje, šiemet atidarė daugiau nei 60 mln. eurų vertės naują sūrių gamyklą, kurios gamybos apimtys turėtų siekti 18 tūkst. tonų sūrių per metus.
Estijos „E-Piim“ gamyklos pirkimas būtų per brangus
G. Bertašius patvirtino, jog grupė svarstė pirkti bankrutavusios Estijos pieno perdirbimo įmonės „E-Piim Tootmine“ dvi gamyklas, tačiau planų atsisakė, nes pastaraisiais metais nemažai investavo į plėtrą ir toks pirkinys jau būtų buvęs per brangus.
„Dvi pagrindinės priežastys – kad nesiskaičiuoja (investicija – BNS) ir kad mes suinvestavome – būtume neturėję žmogiškųjų resursų suvaldyti, dėl to mes to ir nedarėme (nepirkome gamyklų – BNS), bet mes domėjomės“, – kalbėjo grupės vadovas.
Rugpjūčio viduryje skelbta, kad Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomeratas „BinDawood Holding“ laimėjo „E-Piim Tootmine“ pardavimo aukcioną už gamyklas pasiūlęs 135 mln. eurų.
„Vilvi Group“ skaičiavimais, reikėtų dar papildomai 30 mln. eurų investicijų bei tiek pat apyvartinių lėšų, todėl bendra investicija siektų apie 200 mln. eurų.
„Vilvi Group“ valdoma Vilkyškių pieninė šiemet už 7,5 mln. eurų įsigijo „Marijampolės pieno konservus“.