Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Vilvi Group“ planuoja atnaujinti eksportą į Kiniją per Latviją

2026-10-12 12:30 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-12 12:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

 Vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių „Vilvi Group“ akcininkas ir vadovas Gintaras Bertašius sako, kad grupė artimiausiais metai tikisi sugrįžti į Kinijos rinką, tačiau per Latviją, kur neseniai pradėjo veikti nauja grupės sūrių gamykla.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (5)

 Vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių „Vilvi Group“ akcininkas ir vadovas Gintaras Bertašius sako, kad grupė artimiausiais metai tikisi sugrįžti į Kinijos rinką, tačiau per Latviją, kur neseniai pradėjo veikti nauja grupės sūrių gamykla.

REKLAMA
0

„Kadangi Latvija nėra susipykusi (su Kinija – BNS), mes tam tikrus produktus ten (Latvijoje – BNS), ką gaminsim, (į Kiniją – BNS) galime eksportuoti. Mes minčių turime. Mes Kinijoje atsidursime, (su tuo – BNS) ką gaminame Latvijoje, artimiausiais metais“, – portalo „Verslo žinios“ tinklalaidėje teigė G. Bertašius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupės vadovas pabrėžė, kad šiuo metu grupės prekybiniai ryšiai su Kinija yra nutrūkę: „Jie visiškai yra apmirę“.

REKLAMA
REKLAMA

Bertašius: į Kiniją artimiausias metais tikimės grįžti per Latvijos įmonę

G. Bertašius atkreipė dėmesį į skirtingas Lietuvos vyriausybių pozicijas dėl santykių su Kinija.

REKLAMA

„Viena Vyriausybė sako pirmyn – tai Butkevičiaus (Algirdas Butkevičius premjeru buvo 20212–2016 metais – BNS). Ir Butkevičius pats, premjeras, įdėjo nemažai energijos. Mes patikėjome, ėjom (į Kinijos rinką – BNS) ir turėjom pakankamai įdomių pardavimų – nuo mocarelos sūrio iki angliavandenių“, – teigė grupės vadovas.

„Kinija buvo mums įdomi rinka ir mes daug investavom į parodas, į klientus“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

G. Bertašius teigė, kad per paskutinį pusmetį, iki nutrūko prekybos ryšiai su Kinija, grupė į šią šalį eksportavo apie 2 tūkst. įvairios produkcijos.

G. Bertašius 2021 metais teigė, kad 2020 metais įmonė į Kiniją eksportavo 2 tūkst. tonų produkcijos, o jos dalį, kurią nustojo pirkti Kinijos įmonės, pavyko realizuoti kitose rinkose. Anot jo, eksporto į Kiniją dalis nebuvo didelė, tačiau vertinant grupės plėtrą ši rinka laikyta svarbia dėl didelio vartotojų skaičiaus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

2021 metais Vyriausybei leidus Taivanui šalyje atidaryti Taivaniečių atstovybę, nuo 2021 metų gruodžio Kinija, neinformavusi nei ES, nei Lietuvos institucijų, pradėjo smarkiai riboti ar net blokuoti importą iš Lietuvos ir eksportą į Lietuvą, taip pat su Lietuva susijusį importą ir eksportą.

REKLAMA

„Vilvi Group“ Latvijoje, Bauskėje, šiemet atidarė daugiau nei 60 mln. eurų vertės naują sūrių gamyklą, kurios gamybos apimtys turėtų siekti 18 tūkst. tonų sūrių per metus.

Estijos „E-Piim“ gamyklos pirkimas būtų per brangus

G. Bertašius patvirtino, jog grupė svarstė pirkti bankrutavusios Estijos pieno perdirbimo įmonės „E-Piim Tootmine“ dvi gamyklas, tačiau planų atsisakė, nes pastaraisiais metais nemažai investavo į plėtrą ir toks pirkinys jau būtų buvęs per brangus. 

REKLAMA

„Dvi pagrindinės priežastys – kad nesiskaičiuoja (investicija – BNS) ir kad mes suinvestavome – būtume neturėję žmogiškųjų resursų suvaldyti, dėl to mes to ir nedarėme (nepirkome gamyklų – BNS), bet mes domėjomės“, – kalbėjo grupės vadovas.

Rugpjūčio viduryje skelbta, kad Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomeratas „BinDawood Holding“ laimėjo „E-Piim Tootmine“ pardavimo aukcioną už gamyklas pasiūlęs 135 mln. eurų.

„Vilvi Group“ skaičiavimais, reikėtų dar papildomai 30 mln. eurų investicijų bei tiek pat apyvartinių lėšų, todėl bendra investicija siektų apie 200 mln. eurų.

„Vilvi Group“ valdoma Vilkyškių pieninė šiemet už 7,5 mln. eurų įsigijo „Marijampolės pieno konservus“.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų