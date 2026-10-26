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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Viena bendrovė paskelbė planą dėl karo tarnybą atliekančių darbuotojų: išsaugos darbo vietą, mokės išmokas

2026-10-26 09:53 / šaltinis: ELTA
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2026-10-26 09:53
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Specializuotas prekybos tinklas „Candy POP“ pranešė karo tarnybą atliekantiems darbuotojams išsaugosiantis darbo vietas ir mokėsiantis papildomas išmokas, kurios sieks iki 2,3 tūkst. eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių.

Lietuvos kariuomenė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Specializuotas prekybos tinklas „Candy POP“ pranešė karo tarnybą atliekantiems darbuotojams išsaugosiantis darbo vietas ir mokėsiantis papildomas išmokas, kurios sieks iki 2,3 tūkst. eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių.

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Bendrovės duomenimis, išmokos, priklausomai nuo tarnybos trukmės, bus mokamos iki devynių mėnesių.

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Darbuotojams, atliekantiems kitų formų trumpalaikę savanorišką karo tarnybą arba priklausantiems Lietuvos šaulių sąjungai, bendrovė taip pat suteiks tris papildomas apmokamų atostogų dienas per metus.

Prie asociacijos „Visuotinė gynyba“ organizacijų chartijos ir darbdavių iniciatyvos prisijungusi įmonė taip pat planuoja organizuoti darbuotojams praktinius pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms mokymus bei teikti informaciją apie savanoriškos karo tarnybos galimybes.

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Asociacijos „Visuotinė gynyba“ vadovo Tomo Godliausko teigimu, darbdavių suteikiamos garantijos gali padėti sumažinti dėl karo tarnybos kylančius finansinius neapibrėžtumus.

„Išsaugota darbo vieta ir papildomos išmokos mažina nerimą dėl pajamų bei šeimos įsipareigojimų. Prie iniciatyvos jungiantis smulkiajam ir vidutiniam verslui, tokių garantijų sulaukia vis daugiau žmonių“, – pranešime cituojamas T. Godliauskas.

Pasak pranešimo, 2026 m. rugpjūtį atlikto reprezentatyvaus „Norstat“ tyrimo duomenimis, visuotinio šaukimo įgyvendinimui iki 2030 m. pritartų 66,2 proc. 18–24 metų ir 70,7 proc. 25–29 metų Lietuvos gyventojų.

indeliai.lt

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