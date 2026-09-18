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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vairuotojams teks apsišarvuoti kantrybe: prasideda dar vieni dideli kelių remonto darbai

2026-09-18 12:25 / šaltinis: ELTA
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2026-09-18 12:25
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Nuo kitos savaitės Lazdijų rajone pradedami beveik 20 kilometrų ilgio krašto kelių atnaujinimo darbai. Bendra jų vertė siekia apie 19,6 mln. eurų (su PVM), pranešė bendrovė „Via Lietuva“.

Kelio darbai magistralėje (bendrovės nuotr.)

Nuo kitos savaitės Lazdijų rajone pradedami beveik 20 kilometrų ilgio krašto kelių atnaujinimo darbai. Bendra jų vertė siekia apie 19,6 mln. eurų (su PVM), pranešė bendrovė „Via Lietuva“.

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Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai–Akmeniai ruože nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei kelio Alytus–Seirijai–Lazdijai atkarpoje tarp Šventežerio ir Seirijų.

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Kelyje Lazdijai–Akmeniai bus rekonstruojamas beveik 9 km ilgio ruožas. Čia bus atnaujinta kelio danga, tvarkomos sankryžos, nuovažos, autobusų stotelės ir kita eismo saugumo infrastruktūra.

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Beveik 11 km ilgio krašto kelio Alytus–Seirijai–Lazdijai atkarpoje planuojama rekonstruoti kelio dangą, sutvarkyti sankryžas bei autobusų sustojimo vietas. 

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Bendrovė pažymi, kad prasidėjus darbams vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai. Ten, kur kelkraščio plotis leis, jis bus praplatintas ir įrengtos dvi eismo juostos, kuriomis transportas galės judėti abiem kryptimis. 

Siauresniuose ruožuose, kur tokios galimybės nėra, eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir vyks viena juosta. Siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, šviesoforais reguliuojami ruožai neviršys 2 km. 

Šiuo metu Lazdijų rajone jau rekonstruojamas kelias Lazdijai–Galiniai, baigiami remonto darbai kelio Leipalingis–Kapčiamiestis–Kauknoris ruože, o artimiausiu metu planuojama pradėti asfaltavimo darbus žvyrkelio ruože kelyje Krosnėnai–Delnica. 

indeliai.lt

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