„Visų žvilgsniai neturėtų būti kreipiami į vieną įmonę. Lietuvoje neturi būti kuriami mokesčiai vienai kompanijai – tai nebūtų teisinga praktika“, – antradienį portalo „Delfi“ laidoje sakė V. Augustinavičius.
Prezidentūros atstovas dabar svarstomą idėją, dėl kurios sutarta koalicinėje taryboje, palygino anksčiau finansų sektoriui pritaikytam bankų solidarumo įnašui. Anot jo, tokia praktika pasiteisino būtent todėl, kad apėmė visą finansų sektorių, o surinktos lėšos buvo nukreiptos į Gynybos fondą.
„Mes jau esame turėję gerąją praktiką, kai buvo įvestas solidarumo įnašas finansų sektoriui. Jis sėkmingai suveikė ir buvo taikomas visam sektoriui, o ne kažkuriam vienam bankui. Šios lėšos pildė Gynybos fondą, nes dėl išorinių aplinkybių šiame sektoriuje buvo gaunami tikrai netipiniai, ypatingai dideli pelnai“, – kalbėjo V. Augustinavičius.
„Taigi, jei šiuo metu energetikos sektoriuje, plačiąja prasme, yra panaši situacija ir yra uždirbamas protu sunkiai suvokiamas pelnas, tai taip pat galėtų būti sprendimas“, – pridūrė jis.
Pasak V. Augustinavičiaus, solidarumo mokestis energetikos bendrovėms galėtų būti taikomas tuo atveju, jei visame sektoriuje dėl išorinių aplinkybių susiformuotų neįprastai dideli pelnai, o surinktos lėšos būtų skirtos krašto apsaugai.
Prezidento patarėjas pabrėžė, kad bet koks galimas mokestis būtų laikinas – truktų vienerius, gal pusantrų metų, tačiau konkrečių skaičiavimų ar teisės aktų projektų Prezidentūra dar nėra mačiusi.
„Detalios kaštų ir naudos analizės mes nesame matę. Taip, tų variantų yra įvairių šioje vietoje, tad laukiame, kol įvyks visos diskusijos. Matyt, bus tariamasi ir su socialiniais partneriais, o tada jau išaiškės detalesnis vaizdas. Dabar tų variantų yra per daug, kad galėtume išskirti kažkurį vieną“, – teigė V. Augustinavičius.
ELTA primena, jog Vyriausybėje ir viešojoje erdvėje diskutuojant apie viršpelnio apmokestinimą energetikoje, dažniausiai minimas naftos perdirbimo koncernas „Orlen Lietuva“, kaip pagrindinis galimas šio mokesčio mokėtojas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį sakė besitikintis, kad radus bendrą politinį sutarimą, 2027-aisiais Gynybos fondas galėtų būti papildytas bent 100 mln. eurų, kurie būtų surinkti iš energetikos sektoriaus įmonių viršpelnio mokesčio. Tiesa, jis pabrėžė, kad jokie sprendimai kol kas dar nepriimti.