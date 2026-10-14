Telecentras už 2,2 mln. eurų pradinę kainą parduoda statinius Viršuliškėse

Kaip nurodė aukciono organizatorė, nekilnojamojo turto (NT) paslaugų bendrovė „Newsec Advisors LT“, parduodami devyni pastatai ir trys inžineriniai statiniai Tujų gatvėje.
„Uždara, miško apsupta vieta, greta įrengti pasivaikščiojimų takai, patogus susisiekimas su Vilniaus miesto centru ir kitais mikrorajonais. Aplink gausu švietimo įstaigų, parduotuvių, viešojo transporto stotelių“, – rašoma skelbime.
Aukcione parduodamas administracinis pastatas, kontrolės postas, radijo centras, transformatorinė, du sandėliai, du antenos aptarnavimo pastatai bei kiti statiniai.
Anot „Newsec Advisors LT“, parduodamas turtas yra 12,65 ha ploto valstybiniame žemės sklype, nuomos sutartis nėra sudaryta: „Pirkėjas turės parengti žemės sklypo dalių statiniams eksploatuoti planą ir sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe“.
Aukcionas baigsis spalio 15 dieną.
Pirmasis ape jį paskelbė portalas „Verslo žinios“.
BNS rašė, kad 2015 metais Telecentras statinius už maždaug 6 mln. eurų jau buvo pardavęs NT plėtros grupei „Darnu Group“, kuri teritorijoje planavo plėtoti gyvenamųjų namų kvartalą, tačiau Nacionalinei žemės tarnybai atsisakius pakeisti sklypo nuomininką įmonė kreipėsi į teismą prašydama pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia.
2024 metais Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) galutinai pripažino sutartį negaliojančia, Telecentras įmonei grąžino beveik 8 mln. eurų, tačiau tais pačiais metais pateikė naują ieškinį, kuriuo prašė iš „Darnu Group“ priteisti beveik 0,4 mln. eurų kompensaciją už neprižiūrėtus statinius.
Šių metų vasarį bendrovės pasirašė taikos sutartį, pagal kurią NT įmonė už sugadintą turtą kompensavo 95 tūkst. eurų.