Sutriko VMI veikla: siunčia žinią gyventojams

„Šiuo metu „Mano VMI“ fiksuojami veiklos sutrikimai. Sistema veikia, tačiau dėl sistemos atnaujinimo susiduriama su trikdžiais“, – BNS pranešė VMI.
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Anot Mokesčių inspekcijos, trikdžius tikimasi pašalinti artimiausiu metu.
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FOTOGALERIJA. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)
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Sutriko VMI sistemos „Mano VMI“ veikla
„Mano VMI“ veikla buvo sutrikus ir šių metų vasarį. Konkrečios sutrikimų priežasties VMI tuomet neskelbė, nors ji buvo žinoma.
VMI sistemos tuomet nebuvo pasiekiamos ir vasario pirmąjį savaitgalį dėl elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) serverių perkėlimo.
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